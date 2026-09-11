ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
2 хв

"Мені байдуже, що думають інші": 46-річна Жизель Бундхен розповіла про материнство після 40

Супермодель брала участь у новій фотосесії та дала відверте інтерв’ю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною героїнею нового випуску i-D і відверто розповіла про материнство. Вона зізналася, що народження третьої дитини у 44 роки стало для неї справжнім подарунком. Супермодель не приховує, що сьогодні набагато менше переймається чужою думкою і більше живе так, як їй самій зручно.

В інтерв’ю i-D, приуроченому до виходу спеціального випуску The Mother Issue, Бундхен зізналася, що народження молодшого сина в цьому віці застало її в зовсім іншому життєвому періоді.

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

«Народження дитини на цьому етапі мого життя — це справжній подарунок, адже я зараз перебуваю в іншому місці. Мені нема чого доводити. Якщо чесно, мені все одно», — сказала модель.

Жизель народила сина Рівера у лютому 2025 року від свого чоловіка, тренера з джиу-джитсу Гоакіма Валенте. Зараз хлопчику 16 місяців. Крім нього, у Бундхен є 16-річний син Бенджамін і 13-річна донька Вівіан від колишнього чоловіка, зірки американського футболу Тома Бреді.

Модель зізналася, що з появою молодшої дитини почала особливо цінувати звичайні моменти. За словами Жизель, діти дають дорослим можливість ніби заново проживати життя — бути більш усвідомленими та дивитися на звичні речі по-іншому.

Жизель Бундхен, фото: instagram.com/i_d

Жизель Бундхен, фото: instagram.com/i_d

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

При цьому Бундхен тепер свідомо ставить сім’ю вище за кар’єру. Вона розповіла, що відмовляється від 99% пропозицій щодо роботи, якщо розуміє, що через проект може пропустити важливу подію в житті дітей — наприклад, гру доньки у волейбол або час, проведений із молодшим сином.

«Коли я зважую все на терезах, я думаю: а чи не пропущу я гру своєї доньки? А чи не пропущу я прогулянку з сином?» — пояснила модель.

Жизель також зізналася, що сьогодні по-іншому дивиться на власний успіх. Якщо раніше на першому місці були кар’єра та професійні досягнення, то тепер для неї набагато важливіші діти, стосунки з близькими та можливість бути поруч із родиною.

Нагадаємо, раніше Жизель Бундхен у леопардовому бікіні показала, як відсвяткувала своє 46-річчя.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie