"Мені байдуже, що думають інші": 46-річна Жизель Бундхен розповіла про материнство після 40

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

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46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною героїнею нового випуску i-D і відверто розповіла про материнство. Вона зізналася, що народження третьої дитини у 44 роки стало для неї справжнім подарунком. Супермодель не приховує, що сьогодні набагато менше переймається чужою думкою і більше живе так, як їй самій зручно.

В інтерв’ю i-D, приуроченому до виходу спеціального випуску The Mother Issue, Бундхен зізналася, що народження молодшого сина в цьому віці застало її в зовсім іншому життєвому періоді.

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© Жизель Бундхен/Instagram

«Народження дитини на цьому етапі мого життя — це справжній подарунок, адже я зараз перебуваю в іншому місці. Мені нема чого доводити. Якщо чесно, мені все одно», — сказала модель.

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Жизель народила сина Рівера у лютому 2025 року від свого чоловіка, тренера з джиу-джитсу Гоакіма Валенте. Зараз хлопчику 16 місяців. Крім нього, у Бундхен є 16-річний син Бенджамін і 13-річна донька Вівіан від колишнього чоловіка, зірки американського футболу Тома Бреді.

Модель зізналася, що з появою молодшої дитини почала особливо цінувати звичайні моменти. За словами Жизель, діти дають дорослим можливість ніби заново проживати життя — бути більш усвідомленими та дивитися на звичні речі по-іншому.

Жизель Бундхен, фото: instagram.com/i_d

© Жизель Бундхен/Instagram

При цьому Бундхен тепер свідомо ставить сім’ю вище за кар’єру. Вона розповіла, що відмовляється від 99% пропозицій щодо роботи, якщо розуміє, що через проект може пропустити важливу подію в житті дітей — наприклад, гру доньки у волейбол або час, проведений із молодшим сином.

«Коли я зважую все на терезах, я думаю: а чи не пропущу я гру своєї доньки? А чи не пропущу я прогулянку з сином?» — пояснила модель.

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Жизель також зізналася, що сьогодні по-іншому дивиться на власний успіх. Якщо раніше на першому місці були кар’єра та професійні досягнення, то тепер для неї набагато важливіші діти, стосунки з близькими та можливість бути поруч із родиною.

Нагадаємо, раніше Жизель Бундхен у леопардовому бікіні показала, як відсвяткувала своє 46-річчя.

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