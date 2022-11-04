"Мені підсипали у туфлі сіль": Катерина Бужинська пригадала, як на фестивалі їй хотіли завадити добре виступити

Артистка розповіла про свої перші кроки до музичного олімпу і пригоди, які сталися з нею під час участі у різноманітних фестивалях.

Народна артистка України Катерина Бужинська найближчим часом сяде у крісло журі на міжнародному благодійному фестивалі United Kids Festival, який має відбутись у польському місті Забже 12 листопада. За своє життя співачка брала участь у 15 пісенних змаганнях, тому як ніхто має досвід знаходитись по той бік сцени як конкурсантка.

У своєму інтерв'ю Катерина розповіла про свої перші кроки до музичного олімпу та пригоди, які сталися з нею під час участі у різноманітних фестивалях.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерино, зі скількох років ви долучилися до музичних конкурсів?

Із 11 років я брала участь у 15 конкурсах. Моє творче життя склалось саме завдяки вокальним змаганням. Як зараз пам'ятаю свій перший фестиваль. Це було у Чернівцях на конкурсі "Невідомі голоси". Я побачила рекламу по телебаченню і сама туди прийшла. Тому що завжди була впевнена, що буду співачкою. Я у цьому ніколи не мала сумнівів. Мені акомпонував живий оркестр. Я обрала 2 пісні для голосу з широким діапазоном, щоб показати можливості. На цьому конкурсі я була наймолодшою. Тим не менш зайняла друге місце. А перше місце посів соліст Чернівицької філармонії. На той момент у мене не було педагога з вокалу, не було підтримки навіть з боку батьків, тому що вони сприймали для мене це як розваги, тому що не думали, що в майбутньому я захочу стати професійною співачкою.

Але вони змінили свою думку після вашої перемоги?

Після конкурсу тато ніс мене додому на руках. А мама була щасливою і пишалася мною. До того ж я отримала грошову винагороду 300$ та преміальну поїздку до Польщі. На той час у 90-ті це були досить великі гроші, враховуючи, що інженер отримував 25 $ на місяць. Трохи згодом мене взяли працювати д філармонії без трудової книжки, тому що у 13 років її не можливо було мати за законом. Я їздила із заслуженими та народними артистами по райцентрах. Після моєї перемоги батьки знайшли мені педагога і я мала можливість їздити на різноманітні конкурси, маючи професійну підтримку. Усього я була на 12 дитячих конкурсах.

Катерина Бужинська/Фото Анастасія Давідова

Участь у конкурсах якось допомогала вам?

Там я перемогала, а також знаходила потрібні знайомства. Зокрема на фестивалі "Веселад" я познайомилася з Юрієм Рибчинським, який потім готував мене до "Слов'янського базару". Конкурси для мене стали сходами для здійснення моєї мрії. У той час, коли я починала кар'єру, досить популярним був "Слов'янський базар".

Але є й зворотна сторона медалі: стрес...

Звичайно, конкурси, як і для дорослих, так і для дітей це психологічне випробування та стрес. Але це загартовує. Іноді мені було трохи образливо, що я приїжджала на конкурси сама, а деяких конкурсантів супроводжувала ціла команда. Тим не менше, це не заважало мені перемогати. Тому мене називали "стійким олов'яним солдатиком". Якщо артист пройшов через конкурси, і, навіть не виграв, він просто має досвід. Участь у конкурсах це завжди добре. Це допомогає у майбутньому у кар'єрі. Багато популярних нині артистів програвали у конкурсах. Але це не завадило їм стати відомими. Тому я хотіла б порадити дітям, які програли, не опускати руки. Адже це стимул для розвитку. А конкурс - це можливість про себе заявити та нагода завести нові важливі знайомства, зокрема з відомими людьми, які підкажуть та допоможуть у майбутньому. Адже я була на таких відомих конкурсах як "Зелена гура", а на "Сан-Ремо" я була гостею від України.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Що ви порадите батькам, які готують дитину до конкурсу? Що є у пріоритеті?

Батькам, які готують дитину до конкурсу, я б радила обирати не модну пісню, а твір, який би підходив до тембру голосу та діапазону, а також до енергетики. Це надзвичайно важливо! Буває дитина, у якої не дуже сильний вокал, але вона харизматична і у неї пісня, яка дуже їй пасує.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Чи траплялися під час конкурсів якісь пригоди, які запам'яталися?

Звичайно, без пригод на фестивалях не обходилось. Так, на фестивалі "Срібне джерельце" у Кривому Розі у 1993 році голова журі не повірив, що так можна співати наживо. Він підходив до звукорежисер та запитував, чи не співаю я під плюсову фонограму. А у мене навіть не було їх. Тому що не було фінансових можливостей їх записати. Тож довелось заспівати акапела, щоб довести, що я співаю сама. Після цього я отримала гранпрі.

Ще був у моєму житті випадок, коли у концертні туфлі мені насипали сіль. Коли я вийшла на сцену, мені було дуже незручно і некомфортно, я не розуміла, що сталося, але я не подала вигляду. Коли повернулась за куліси і зняла туфлі, зрозуміла, у чому справа.

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