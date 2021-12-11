"Мені просто хотілося померти": Злата Огнєвіч зі сльозами на очах розповіла, як переможець "Холостячки" її покинув

Переможець шоу зізнався співачці, що в нього минули до неї почуття.

Під час постшоу "Життя після проєкту" стало відомо про долю стосунків головної героїні проєкту "Холостячка" Злати Огнєвіч та її обранця Андрія Задворного. Виявилось, що вони не разом. Андрій зрозумів, що він не має почуттів до Злати, і він її покинув через півтора місяці після завершення проєкту. Чоловік прийшов до артистки і просто на порозі сказав їй про це.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний/Скрин відео

"Це було моє рішення. Ми були щасливі. Я був щасливий короткий проміжок часу — трохи більше місяця. Потім в якийсь момент я відчув, що, коли я йду, у мене немає тяги повернутися, немає бажання перетелефонувати. Коли Злата писала слова кохання, я в якийсь момент зрозумів, що моя відповідь — це буде щось нещире.Я б хотів це пояснити, але у мене немає пояснень. Це рішення виходило з моїх емоцій. Я перестав відчувати те, що я відчував раніше", — зізнався Задворний у студії постшоу.

Співачка, своєю чергою, розповіла у студії про свою реакцію на вчинок переможця проєкту.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

"Після таких слів мені просто хотілося померти в цю саму хвилину. Це такий біль. З ним може зрівнятися хіба що смерть рідної людини. Ось це такий біль за своєю глибиною. Я не очікувала почути цих слів. Я не очікувала того, що у вечір, коли я чекала на Андрія і дуже скучила, з трепетом у серці чекала на цю зустріч, і відчиняться двері – і він на порозі на мене все це вивалює, абсолютно не підбираючи слів.

Це було дуже жорстоко. У цей момент мій світ просто впав. Я не розуміла: чи це все реально і по-справжньому відбувається. Я пояснила б, якби була якась сварка для цього. Це було так несподівано. То був шок. Я і кричала, і плакала. Це такий момент, коли по моєму серцю проїхалися бульдозером. Просто розтоптали, принизили", — зі сльозами на очах розповіла Злата.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Співачка зізналася, що не бачила в Андрії якихось "тривожних дзвіночків".

"Закохане серце сліпе. Воно сліпе до всіх тривожних дзвіночків. І зараз, уже дивлячись з боку на цю ситуацію, я бачу, на які моменти слід звернути увагу: на його небажання планувати наше майбутнє, на постійне відсилання до минулих стосунків", — зазначила артистка.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Огнєвіч неодноразово пропонувала Задворному трішки спланувати їхнє майбутнє, але він уникав цього. Чоловік говорив, що ніхто ніколи не говорив йому про це, тому для нього це складно.

"На самому початку етапу наших стосунків я сказала Андрію, що бачу його батьком моєї дитини, на що він мені відповів, що не варто загадувати і забігати наперед. Що він не хоче їздити через все місто до своєї дитини, як він робить це зараз і, можливо, мине рік стосунків, і він зрозуміє, що ми не підходимо одне одному, але тоді я списала це просто на його невпевненість, йому ще потрібен час, він просто така людина, якій потрібен час.

Але тепер я розумію, що він, швидше за все, в мені сумнівався і в собі. І я щохвилини після того, як проєкт завершився і почалася реальність, я йому завжди говорила, що я його приймаю таким, яким він є. Щоразу, коли я бачила, що він у собі сумнівається, у своїх успіхах, успіхах у роботі, я говорила: "У тебе все вийде, ти талановитий, я в тебе вірю. Я кохаю тебе з усіма твоїми недоліками", — розповіла артистка.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

За її словами, якщо в її житті стався такий урок, то це означає, що вона не засвоїла попередній, щось недопрацювала.

Злата зрозуміла, що сама з цим болем не впорається. Вона пішла до психотерапевта.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

"У перші сеанси я не могла плакати, настільки все у мене всередині стислося і закрилося, що у мене не було сил на сльози. Потім, наче крани всі відкрилися, пішли емоції, пішли сльози. І я дуже вдячна за цей досвід. Андрій щось таке велике і глибоке відкрив. Так — це болючий урок, дуже гіркий. Але завдяки болю в цьому житті ми ростемо, ми розвиваємося. Не може все розвиватися, коли все добре. Коли у стосунках щось йде не так, тоді партнери починають працювати над ними", — підсумувала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний/Скрин відео

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