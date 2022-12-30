"Мені так сумно": Вікторія Бекхем прокоментувала смерть Вів'єн Вествуд

Вчора, 29 грудня, на 82 році життя померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд. Причину смерті модельєрки тримають у таємниці і навряд чи вона буде озвучена публічно.

Вікторія Бекхем, дізнавшись про смерть легенди, перепостила собі в сторіз фотографію Вів'єн Вествуд і написала:

"Мені так сумно дізнатися про смерть легендарної дизайнерки та активістки Дами Вів'єн Вествуд. Мої думки з її родиною в цей неймовірно сумний час".

Раніше ми згадували найепатажніші витівки Вів'єн Вествуд, які траплялися з дизайнеркою за її довге життя. Вона була унікальною і навіть перебуваючи в похилому віці до останніх днів самостійно продовжувала керувати своїм бізнесом, створювати колекції, і була затятою захисницею клімату та прав людини.

Вікторія Бекхем про Вів'єн Вествуд / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

У Вествуд залишилося двоє дорослих синів — Бен Вествуд (1963 р.н.), від Дерека Вествуда, фотограф, що спеціалізується на еротичній фотографії. І Джозеф Корре (1967 р.н.), син від Малкольма Макларена, є засновником бренду нижньої білизни Agent Provocateur.

Vivienne Westwood Show / Фото: Sunday Mirror

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