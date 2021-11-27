"Мені є, що ще сказати": учасник "Холостячки" прокоментував свій виліт із проєкту за крок до фіналу

"Мені є, що ще сказати": учасник "Холостячки" прокоментував свій виліт із проєкту за крок до фіналу

Макс Тарапата подякував Огнєвіч за їхню чудову історію на проєкті.

Вчора, 26 листопада, відбувся одинадцятий випуск романтичного шоу "Холостячка-2". Головна героїня проєкту – співачка Злата Огнєвіч – шокувала всіх вибором чоловіка, з яким попрощалася. Вона вирішила, що не може відповісти взаємністю Максиму Тарапаті та відпустила його додому.

Це стало для всіх великою несподіванкою, адже більшість шанувальників пророкували Тарапаті перемогу у проєкті. Максим завжди добре себе проявляв по відношенню до співачки. Він перший, хто освідчився їй у коханні, прямо говорив про свої почуття і завжди виявляв ініціативу провести час зі Златою. Але, як кажуть, серцю не накажеш.

Максим Тарапата та Злата Огнєвіч/Instagram Максима Тарапати

Огнєвіч зізналася, що їй насправді було боляче відпускати Тарапату. Крім того, він сподобався найбільше з чоловіків її рідним. Саме з Максом родина артистки бачила її майбутнє.

На сторінці в Instagram Тарапата опублікував своє фото та прокоментував свій вихід з проєкту. На знімку чоловік у білій сорочці і чорних штанях сидять на підлозі біля дивана.

Максим Тарапата/Instagram Максима Тарапати

"Я вдячний за кожну хвилину, яку провів з тобою! Дякую тобі @zlata.ognevich. Сьогодні у нашій історії на проєкті було поставлено крапку.

Мені є, що ще сказати, але це буде трішки пізніше. Лише хочу додати, що я вам усім дуже вдячний за підтримку та за те, що були зі мною весь цей час!” – написав він.

Огнєвіч відреагувала у коментарі на цей допис Тарапати.

"Максиме, ти – неймовірний. Я тобі вдячна за кожну мить на проєкті. Ти все знаєш…", — написала Злата.

Рішення співачки засмутило ведучого шоу – Григорія Решетника. Він написав у коментарі до фото Тарапати: "Максе, ну чому .... Ти крутий!!!"

Максим Тарапата та Злата Огнєвіч/Instagram Максима Тарапати

А ще Григорій написав під фото фіналістів в Instagram-акаунті проєкту пропозицію повернути Тарапату.

"Пропоную повернути Макса. Хто За, став лайк!" — написав Решетник.

Нагадаємо, вже наступної п'ятниці, 3 грудня, відбудеться фінал шоу. Злата обере із трьох чоловіків того, хто підкорив її серце.

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