Менше дивіться у дзеркало: Дженніфер Гарнер пояснила, чому вона проти ботоксу

Колишня дружина Бена Аффлека – 50-річна Дженніфер Гарнер – дала нове інтерв'ю, в якому висловилася про своє ставлення до "ін'єкцій краси".
У новому інтерв'ю Harper's Bazaar Дженніфер несподівано заявила, що не радить жінкам поспішати робити уколи ботоксу. На думку акторки та матері трьох дітей, антивікові процедури такого плану не є шляхом до щастя. На думку Дженніфер, людям краще не зациклюватися на цьому і менше дивитися в дзеркало.
"Моя порада - менше дивитися в дзеркало і бути обережним, коли справа доходить до ін'єкцій в обличчя", - заявила Дженніфер, яка виховує двох дочок-підлітків – 16-річну Вайолетт та 13-річну Серафіну.
"Будьте дуже, дуже розважливі і чекайте якнайдовше, щоб щось уколоти. Не думайте, що вам 37 років, і вам потрібно починати робити ін'єкції в обличчя", - заявила акторка і додала, що людям, можливо, слід менше зациклюватися на своїй зовнішності і спрямовувати свою енергію на інші заняття.
На думку Гарнер люди, і особливо жінки, дивляться на своє обличчя частіше, ніж могли б, знаходять вади і поспішають їх позбутися. Але, якщо просто дбати про свою шкіру і волосся з молодою, ви можете мати хороший вигляд і без того, щоб робити "уколи краси".
Дженніфер Гарнер раніше говорила про свою не прихильність до ботоксу, оскільки спробувала його сама і залишилася незадоволена результатами. 2020 року вона сказала Real Simple: "Я кілька разів колола ботокс, і мені це не подобається — я не хочу замерзлого обличчя". І додала: "Ніщо не має кращий вигляд в 50 років, ніж SPF в 20 — Доріс Дей, докторка медичних наук, сертифікована дерматологиня з Нью-Йорка, сказала мені це, і я запитала її, чи можу я вкрасти це, тому що це правда. У 20 років вам все одно, який вигляд ви матимете в 50, але коли-небудь цей час настане".
Дженніфер радить молодим дівчатам приділяти належну увагу очищенню та зволоженню шкіри, а також не забувати про шию.
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