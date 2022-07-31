Менше дивіться у дзеркало: Дженніфер Гарнер пояснила, чому вона проти ботоксу

У новому інтерв'ю Harper's Bazaar Дженніфер несподівано заявила, що не радить жінкам поспішати робити уколи ботоксу. На думку акторки та матері трьох дітей, антивікові процедури такого плану не є шляхом до щастя. На думку Дженніфер, людям краще не зациклюватися на цьому і менше дивитися в дзеркало.

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

"Моя порада - менше дивитися в дзеркало і бути обережним, коли справа доходить до ін'єкцій в обличчя", - заявила Дженніфер, яка виховує двох дочок-підлітків – 16-річну Вайолетт та 13-річну Серафіну.

"Будьте дуже, дуже розважливі і чекайте якнайдовше, щоб щось уколоти. Не думайте, що вам 37 років, і вам потрібно починати робити ін'єкції в обличчя", - заявила акторка і додала, що людям, можливо, слід менше зациклюватися на своїй зовнішності і спрямовувати свою енергію на інші заняття.

На думку Гарнер люди, і особливо жінки, дивляться на своє обличчя частіше, ніж могли б, знаходять вади і поспішають їх позбутися. Але, якщо просто дбати про свою шкіру і волосся з молодою, ви можете мати хороший вигляд і без того, щоб робити "уколи краси".

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

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Дженніфер Гарнер раніше говорила про свою не прихильність до ботоксу, оскільки спробувала його сама і залишилася незадоволена результатами. 2020 року вона сказала Real Simple: "Я кілька разів колола ботокс, і мені це не подобається — я не хочу замерзлого обличчя". І додала: "Ніщо не має кращий вигляд в 50 років, ніж SPF в 20 — Доріс Дей, докторка медичних наук, сертифікована дерматологиня з Нью-Йорка, сказала мені це, і я запитала її, чи можу я вкрасти це, тому що це правда. У 20 років вам все одно, який вигляд ви матимете в 50, але коли-небудь цей час настане".

Дженніфкр Гарнер з мамою / Фото: Getty Images

Дженніфер радить молодим дівчатам приділяти належну увагу очищенню та зволоженню шкіри, а також не забувати про шию.

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