Шоу-бізнес
7
1 хв

Мерая Кері в обтислому вбранні з пишним декольте сходила на шопінг у курортному містечку

Артистка обожнює купувати трендовий одяг. Вона часта гостя брендових магазиинів.

 

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

Папараці заскочили Мераю Кері у курортному містечку Аспен, штат Колорадо, під час шопінгу. Співачка виходила з магазину Gucci.

Зірка з’явилася там в образі total black. На ній був кардиган із розстебнутими верхніми ґудзиками, з-під якого визирав бюстгальтер, що підкреслив її пишні груди, мінішорти і щільні колготи.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Аутфіт Мерая доповнила чорними шкіряними туфлями на шпильках, ковбойським капелюхом і рукавичками. У співачки було кучеряве укладання, макіяж із коричневими тінями і пишними віями, а шию вона прикрасила кольє з головою пантери.

Нагадаємо, раніше Мерая Кері була продемонструвала гламурний лук леопардовій шубі з золотим металевим ремінцем на талії і в лосинах зі стразами.

