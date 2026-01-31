Мерая Керрі у прозорій сукні з квітковими аплікаціями від Prada отримала нагороду «Людина року»

Мерая Кері / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагороди «Людина року» від MusiCares, яку отримала Мераю Кері за вагомий внесок у музичну індустрію та благодійність. Крім музичної кар’єри, Мерая наразі керує проєктом Camp Mariah, який підтримує малозабезпечену молодь, підтримує ініціативи в галузі охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення, а також працює над серіалом про своє життя.

Захід має благодійну мету — всі зібрані на івенті кошти відправлять на благодійність і підтримку працівників музичної індустрії.

Для такої події Кері обрала вишукану чорну прозору сукню максі від бренду Prada. Вбрання мало корсетне боді і було прикрашене мереживними квітковими аплікаціями.

Мерая Кері / © Associated Press

Аутфіт співачка доповнила капроновими колготами і чорними босоніжками на високих платформах і підборах Jimmy Choo.

Мерая Кері / © Associated Press

У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із довгими віями і ніжно-рожевим блиском на губах, а також ніжно-рожевий манікюр.

Мерая Кері / © Associated Press

Свій лук Кері завершила розкішними діамантовими прикрасами від Leviev Diamonds.

Мерая Кері / © Associated Press

