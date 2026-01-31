ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Мерая Керрі у прозорій сукні з квітковими аплікаціями від Prada отримала нагороду «Людина року»

56-річна артистка удостоєно звання “Людина року за версією MusiCares”.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мерая Кері

Мерая Кері / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагороди «Людина року» від MusiCares, яку отримала Мераю Кері за вагомий внесок у музичну індустрію та благодійність. Крім музичної кар’єри, Мерая наразі керує проєктом Camp Mariah, який підтримує малозабезпечену молодь, підтримує ініціативи в галузі охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення, а також працює над серіалом про своє життя.

Захід має благодійну мету — всі зібрані на івенті кошти відправлять на благодійність і підтримку працівників музичної індустрії.

Для такої події Кері обрала вишукану чорну прозору сукню максі від бренду Prada. Вбрання мало корсетне боді і було прикрашене мереживними квітковими аплікаціями.

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Аутфіт співачка доповнила капроновими колготами і чорними босоніжками на високих платформах і підборах Jimmy Choo.

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж із довгими віями і ніжно-рожевим блиском на губах, а також ніжно-рожевий манікюр.

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Свій лук Кері завершила розкішними діамантовими прикрасами від Leviev Diamonds.

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press

Нагадаємо, Мерая Кері в обтислому вбранні з пишним декольте сходила на шопінг у курортному містечку.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie