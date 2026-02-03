- Дата публікації
Мераю Кері у мінісукні і високих чоботах папараці заскочили в аеропорту Мілана
56-річна артистка в образі total black приїхала до Італії.
Мераю Кері папараці заскочили в аеропорту Мілана напередодні Олімпійських ігор Мілан-Кортіна. Артистка виступить на церемонії відкриття.
Знаменитість продемонструвала там образ total black. На ній була коротка сукня в рубчик з плісованою спідницею і блискавкою у зоні декольте.
На співачці також було класичне пальто, капронові колготи і шкіряні високі чоботи на підборах.
Кері зробила укладання з локонами, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, діамантове намисто на шиї і каблучки з діамантами на руках.
Нагадаємо, мерах Кері на церемонії вручення нагороди «Людина року» від MusiCares постала у чорній прозорій сукні максі від бренду Prada.