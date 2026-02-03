Мераю Кері у мінісукні і високих чоботах папараці заскочили в аеропорту Мілана

Мерая Кері / © Getty Images

Мераю Кері папараці заскочили в аеропорту Мілана напередодні Олімпійських ігор Мілан-Кортіна. Артистка виступить на церемонії відкриття.

Знаменитість продемонструвала там образ total black. На ній була коротка сукня в рубчик з плісованою спідницею і блискавкою у зоні декольте.

Мерая Кері / © Getty Images

На співачці також було класичне пальто, капронові колготи і шкіряні високі чоботи на підборах.

Кері зробила укладання з локонами, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, діамантове намисто на шиї і каблучки з діамантами на руках.

Нагадаємо, мерах Кері на церемонії вручення нагороди «Людина року» від MusiCares постала у чорній прозорій сукні максі від бренду Prada.