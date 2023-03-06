Мереживна спідниця, лелітки та макіяж з тінями: три епатажні образи Джареда Лето в Парижі

Він не міг пропустити презентацію колекцій осінь-зима 2023-2024.
Актор та вокаліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ще й великий модник. Він товаришує та співпрацює з багатьма брендами, тому не дивно, що вирішив відвідати Тиждень моди у Парижі.
На модних заходах актор продемонстрував кілька епатажних образів, які ми зібрали нижче.
Показ бренду Off-White
Джаред з'явився на цьому модному шоу у білому костюмі, в якому поєднав дуже довге шкіряне пальто з тисненнями та поясом з піджаком та штанами, які були декоровані заклепками. Також на ньому були оригінальні черевики з металевим декором, чорні рукавички та сонцезахисні окуляри.
Показ бренду Givenchy
Джаред не боїться експериментувати, тому на презентацію нової колекції Givenchy прийшов у чорних штанах та піджаку, розшитому лелітками. Образ Лето доповнили срібляста сумка та черевики.
Але особливу увагу привертали червоний макіяж очей та прикраса на зубах.
Показ бренду Vivienne Westwood
На цьому модному заході образ Лето був незвичайним, оскільки актор поєднав строкаті лосини з мереживною напівпрозорою сірою спідницею. Також на ньому була оверсайз сорочка в клітку та сіре пальто, просто накинуте на плечі, як кейп.
На зуби Джаред теж одягнув прикрасу, а на обличчі намалював синю смужку.
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