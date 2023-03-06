Мереживна спідниця, лелітки та макіяж з тінями: три епатажні образи Джареда Лето в Парижі

Він не міг пропустити презентацію колекцій осінь-зима 2023-2024.

Актор та вокаліст рок-гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето ще й великий модник. Він товаришує та співпрацює з багатьма брендами, тому не дивно, що вирішив відвідати Тиждень моди у Парижі.

На модних заходах актор продемонстрував кілька епатажних образів, які ми зібрали нижче.

Показ бренду Off-White

Джаред з'явився на цьому модному шоу у білому костюмі, в якому поєднав дуже довге шкіряне пальто з тисненнями та поясом з піджаком та штанами, які були декоровані заклепками. Також на ньому були оригінальні черевики з металевим декором, чорні рукавички та сонцезахисні окуляри.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Показ бренду Givenchy

Джаред не боїться експериментувати, тому на презентацію нової колекції Givenchy прийшов у чорних штанах та піджаку, розшитому лелітками. Образ Лето доповнили срібляста сумка та черевики.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Але особливу увагу привертали червоний макіяж очей та прикраса на зубах.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Показ бренду Vivienne Westwood

На цьому модному заході образ Лето був незвичайним, оскільки актор поєднав строкаті лосини з мереживною напівпрозорою сірою спідницею. Також на ньому була оверсайз сорочка в клітку та сіре пальто, просто накинуте на плечі, як кейп.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

На зуби Джаред теж одягнув прикрасу, а на обличчі намалював синю смужку.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

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