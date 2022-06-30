Мереживний верх та атласна спідниця: Єва Лонгорія з'явилася на кінофестивалі в Італії у гарній сукні

Мереживний верх та атласна спідниця: Єва Лонгорія з'явилася на кінофестивалі в Італії у гарній сукні

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія прилетіла до Італії, щоб відвідати кінофестиваль у Таорміні.

На червоній доріжці 47-річна знаменитість сяяла в ефектній вечірній сукні від бренду Alberta Ferretti цікавого фасону — спереду вона була виконана з тонкої сітки і розшита бісером та паєтками в елегантні квіти, а ось шовкова спідниця була прямою і лаконічною.

Доповнила образ акторка високим пучком, красивим макіяжем та декількома прикрасами, серед яких були лише сережки-пусети та обручка.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

"Для мене велика честь мати фільм на кінофестивалі в Таорміні! "Розкажи це як жінка" — це збірка з 7 короткометражних фільмів, написаних жінками, знятих жінками та з жінками у головних ролях", — написала вона в Instagram і подякувала всім причетним до знімань.

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