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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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257
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Мереживо, блискітки та хутро: Сьюкі Вотергаус відвідала премію Billboard Women in Music Awards

У США відбувся щорічний захід, який проводить видання Billboard. На ньому вшановується внесок жінок у музичну індустрію.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Акторка та співачка Сьюкі Вотергаус — кохана Роберта Паттінсона — прибула на церемонію вручення премії Billboard Women in Music Awards, яка відбулася у суботу, 29 березня, у Каліфорнії.

Для цього заходу вона з ніг до голови вбралася в лук від відомого Модного дому Valentino. Вбрання знаменитості було з колекції весна-літо 2025 року. Її образ включав напівпрозору блузу відтінку курної троянди з рюшами та мереживними прикрасами, а також довгу гламурну спідницю, повністю розшиту лелітками та бісером. Спідниця була прикрашена аплікаціями у вигляді великих і об’ємних квітів, а також атласним бантом на талії. Незвичайним елементом луку стало також хутряне оздоблення на подолі спідниці та накидка.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Волосся Сьюкі уклала в об’ємну зачіску, зробила ніжний макіяж, одягла пару чорних мереживних рукавичок і завершила свій лук масивними сережками.

Нагадаємо, що шоу бренду Valentino було історичним для світу моди, адже колекцію тоді презентував новий креативний директор марки — модельєр Алессандро Мікеле, який раніше очолював Дім Gucci.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

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