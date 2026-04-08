Меріл Стріп показала модний трюк, який зробить будь-яку фігуру стрункішою

Актори фільму «Диявол носить Prada» розпочали промотур до його продовження, у межах якого відвідали Сеул у Південній Кореї. Під час пресконференції до фільму Меріл Стріп привернула особливу увагу своїм приголомшливим модним образом.

Меріл Стріп / © Associated Press

Вон одягла червоний ансамбль від Prada, що складався з цікавого елегантного жакета та штанів вільного крою. Це був той випадок, який демонстрував наскільки гарний вигляд може мати такий монохромний і простий образ, коли крій ідеально підібраний за типом фігури.

Також акторка продемонструвала чудовий трюк для досягнення стрункішої фігури — доповнила жакет поясом, який створював збалансований силует і робив весь образ більш гармонійним, а акторку стрункішою.

Також Меріл поєднала свій червоний костюм із золотавими босоніжками на платформах, золотими масивними прикрасами та окулярами. Волосся вона зібрала у хвіст.

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться вже 30 квітня цього року, тобто через 20 років після прем’єри першої частини, яка зібрала надзвичайні 326 мільйонів доларів у прокаті в усьому світі і принесла Меріл Стріп номінацію на «Оскар» за найкращу жіночу роль.

Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку і очікується, що у продовженні ми знову побачимо улюблених акторів: Меріл Стріп, Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.