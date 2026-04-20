Меріл Стріп у смугастому костюмі з квіткою сфотографували у Нью-Йорку

Акторка обрала образ, який ніколи не вийде з моди.

Юлія Каранковська
Меріл Стріп / © Getty Images

Напередодні прем’єри «Диявол носить Prada 2» акторка Меріл Стріп активно відвідує різноманітні заходи, пов’язані з промокампанією до фільму. Зараз акторка перебуває у Нью-Йорку, де вже неодноразово її фотографували папараці.

Акторку знову заскочили, коли вона виходила на вулицю під час однієї з робочих зустрічей. Меріл була одягнена в чорний смугастий костюм від Dolce & Gabbana у класичному маскулінному стилі. Лук включав приталений подовжений жакет з ґудзиками і двома великими квітками, а також широкі штани з високим посадженням.

Акторка доповнила образ чорною сорочкою, гостроносими туфлями та сумкою від бренду Maison de Sabre. Завершували цей стильний і діловий образ окуляри.

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться через 20 років після виходу у прокат першої частини. Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку. Очікується, що у продовженні ми знову побачимо улюблених акторів, зокрема Емілі Блант, Стенлі Туччі та Енн Гетевей.

