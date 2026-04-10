Меріл Стріп у синій сукні з коміром-стійкою презентувала "Диявол носить Prada 2" у Шанхаї

Меріл Стріп / © Getty Images

76-річна американська акторка Меріл Стріп продовжує промотур до фільму «Диявол носить Prada 2», який стартує в прокаті вже в кінці цього місяця. Вона разом з колегою Енн Гетевей вирушила до Шанхая, де відбулася презентація фільму.

Акторка вийшла на червону доріжку у сукні синього кольору, виконаній із шовкового сатину. Вбрання було від бренду Saint Laurent і пошите у вигляді сукні-плаща.

Меріл Стріп / © Getty Images

Сукня мала довгі рукави, високий комір-стійку, кишені і приховані застібки. Меріл підкреслила талію чорним поясом-стрічкою, а також додала розкішний акцент — брошку у вигляді квітки, яка неймовірно сяяла у світлі фотокамер.

Також Стріп додала до образу такі аксесуари як капронові колготки, окуляри та сатинові чорні туфлі. Але не минулося і без модних трюків, адже акторка та її стилістка Мікаела Ерлангер вирішили використати лайфгак, яким користується і Вікторія Бекхем — закріпили рукави сукні гумками, щоб вкоротити і зафіксувати їх.

Меріл Стріп / © Getty Images

А ось акторка Енн Гетевей обрала для презентації дуже незвичну «пухнасту» сукню з фатином, яка мала гламурні бретельки. Це зефірне вбрання мало дуже романтичний та ніжний вигляд і кардинально відрізнялось від попередніх образів акторки.

Меріл Стріп і Енн Гетевей / © Getty Images

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Диявол носить Prada 2» відбудеться через 20 років після прем’єри першої частини. Знімання фільму відбувались переважно у Нью-Йорку і очікується, що у продовженні ми знову побачимо улюблених акторів, зокрема Емілі Блант і Стенлі Туччі.