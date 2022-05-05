Мерілін Монро "перекинулася в труні": Пірс Морган розкритикував образ Кім Кардашян на Met Gala 2022

Нещодавно у Нью-Йорку відбувся Бал Інституту костюма. Це головний благодійний вечір року, присвячений моді.
Ми розповідали детальніше про Met Gala ось у цьому матеріалі. Цьогоріч найбільший фурор на червоній доріжці викликала зірка реаліті Кім Кардашян.
Кім одягла на доріжку оригінал культового вбрання акторки Мерилін Монро. Щоб влізти у вбрання, зірці довелося схуднути. Кардашян залишилася задоволена собою, але викликала бурю емоцій у відомого Пірса Моргана — британського журналіста і телеведучого, відомого своєю критикою на адресу Меган Маркл.
Пірс Морган розкритикував, на його думку, "бездарну" Кім Кардашян за її образ на Met Gala 2022, заявивши, що Мерилін Монро "перекинулася у труні".
У твітері журналіст висловився про Кардашян: "Так моторошно і неправильно. Мерилін перекинеться в труні через те, що ця бездарна розтяпа заплямувала її бренд".
So creepy and wrong. Marilyn will be turning in her grave at this talentless wastrel hijacking & tarnishing her brand. https://t.co/nMEFIKF4bA— Piers Morgan (@piersmorgan) May 4, 2022
Кардашян, зазначимо, розповіла, що дотримувалася суворої дієти і скинула сім кілограмів для того, щоб влізти в сукню-футляр, створену для Монро модельєром Жаном Луї Берто. Шили сукню в будинку Монро в Брендвуді просто на фігурі акторки. Заплатила тоді Монро за цей образ 1440 доларів.
Нагадаємо, раніше Морган більше критикував Меган Маркл, дружину принца Гаррі. Якось герцогиня Сассекська навіть поскаржилася на його висловлювання на телеканал ITV та Пірса звільнили з популярного шоу "Доброго ранку, Британіє", де він працював багато років.
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