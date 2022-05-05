Мерілін Монро "перекинулася в труні": Пірс Морган розкритикував образ Кім Кардашян на Met Gala 2022

Нещодавно у Нью-Йорку відбувся Бал Інституту костюма. Це головний благодійний вечір року, присвячений моді.

Ми розповідали детальніше про Met Gala ось у цьому матеріалі. Цьогоріч найбільший фурор на червоній доріжці викликала зірка реаліті Кім Кардашян.

Кім Кардашян / Associated Press

Кім одягла на доріжку оригінал культового вбрання акторки Мерилін Монро. Щоб влізти у вбрання, зірці довелося схуднути. Кардашян залишилася задоволена собою, але викликала бурю емоцій у відомого Пірса Моргана — британського журналіста і телеведучого, відомого своєю критикою на адресу Меган Маркл.

Пірс Морган розкритикував, на його думку, "бездарну" Кім Кардашян за її образ на Met Gala 2022, заявивши, що Мерилін Монро "перекинулася у труні".

Кім Кардашян / Associated Press

У твітері журналіст висловився про Кардашян: "Так моторошно і неправильно. Мерилін перекинеться в труні через те, що ця бездарна розтяпа заплямувала її бренд".

So creepy and wrong. Marilyn will be turning in her grave at this talentless wastrel hijacking & tarnishing her brand. https://t.co/nMEFIKF4bA — Piers Morgan (@piersmorgan) May 4, 2022

Кардашян, зазначимо, розповіла, що дотримувалася суворої дієти і скинула сім кілограмів для того, щоб влізти в сукню-футляр, створену для Монро модельєром Жаном Луї Берто. Шили сукню в будинку Монро в Брендвуді просто на фігурі акторки. Заплатила тоді Монро за цей образ 1440 доларів.

Мерлін Монро / Getty Images

Мерлін Монро / Associated Press

Нагадаємо, раніше Морган більше критикував Меган Маркл, дружину принца Гаррі. Якось герцогиня Сассекська навіть поскаржилася на його висловлювання на телеканал ITV та Пірса звільнили з популярного шоу "Доброго ранку, Британіє", де він працював багато років.

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