Мерілін Монро в купальниках: згадуємо, якою була знаменита акторка

Ми часто показуємо і розповідаємо, які купальники вибирають сучасні зірки, але цього разу ми вирішили зазирнути в минуле і показати пляжні луки найзнаменитішої блондинки у світі.

Акторка Мерілін Монро протягом десятків років вважається іконою моди і секс-символом. Ці звання вона отримала ще за життя завдяки своїм розкішним образам у вечірніх сукнях, ролями, які запам'ятовувалися і сміливим фотосесіями на пляжі. Найчастіше в купальниках Монро знімалася в юному віці, коли тільки починала свою кар'єру, тому на деяких фото вона ще навіть не перефарбувала волосся в свій знаменитий платиновий.

Пропонуємо згадати, якою була акторка і подивитися на кілька її знімків в стильних пляжних образах. У той час були популярні моделі з високою талією, максимально закриті плавки, драпування, декор у вигляді ґудзиків і пряжок, а також широкі бретельки і рюші. Такі купальники підкреслювали форми і виграшно подавали фігуру дівчат. Також у 50-х в моду почали входити купальники-бандо, які можна спостерігати і на Мерілін.

Мерілін Монро, 1951 рік / Фото: Getty Images

Мерілін Монро, 1953 рік / Фото: Getty Images

Мерілін Монро, 1950 рік / Фото: Getty Images

Мерілін Монро, 1947 рік / Фото: Getty Images

Мерілін Монро, 1946 рік / Фото: Getty Images

Мерілін Монро, 1946 рік / Фото: Getty Images

Мерілін Монро, 1946 рік / Фото: Getty Images

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