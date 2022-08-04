Мерілін Монро в купальниках: згадуємо, якою була знаменита акторка

Ми часто показуємо і розповідаємо, які купальники вибирають сучасні зірки, але цього разу ми вирішили зазирнути в минуле і показати пляжні луки найзнаменитішої блондинки у світі.
Акторка Мерілін Монро протягом десятків років вважається іконою моди і секс-символом. Ці звання вона отримала ще за життя завдяки своїм розкішним образам у вечірніх сукнях, ролями, які запам'ятовувалися і сміливим фотосесіями на пляжі. Найчастіше в купальниках Монро знімалася в юному віці, коли тільки починала свою кар'єру, тому на деяких фото вона ще навіть не перефарбувала волосся в свій знаменитий платиновий.
Пропонуємо згадати, якою була акторка і подивитися на кілька її знімків в стильних пляжних образах. У той час були популярні моделі з високою талією, максимально закриті плавки, драпування, декор у вигляді ґудзиків і пряжок, а також широкі бретельки і рюші. Такі купальники підкреслювали форми і виграшно подавали фігуру дівчат. Також у 50-х в моду почали входити купальники-бандо, які можна спостерігати і на Мерілін.
Читайте також:
- 60 років від дня смерті Мерілін Монро: як зірка померла, і чому її ховали без преси та шанувальників
- Щастя та горе в один день: як росіянка зіпсувала весілля Мерілін Монро та Артура Міллера
- У корсеті танцівниці і на рожевому слоні: історія рідкісних архівних фото Мерілін Монро
- Головні чоловіки в житті Мерілін Монро