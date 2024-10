Met Gala 2025: названо тему головного модного заходу у світі

Майбутній захід отримав назву Superfine: Tailoring Black Style. Виставка стартує у Нью-Йорку 5 травня 2025 року. Того ж дня відбудеться Met Gala – благодійний бал, на якому щороку збирають кошти для Інституту костюма.

Вона буде присвячена ролі одягу та стилю у формуванні ідентичності темношкірих чоловіків. Тема натхненна книжкою запрошеної кураторки Моніки Міллер — професорки і завідувачки кафедри африканських досліджень у коледжі Барнард, Колумбійський університет — Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity ("Раби моди: чорний дендизм і стиль чорної діаспоральної ідентичності"), де вона визначає "чорний дендизм" як естетичну та політичну концепцію від його появи в мистецтві 18 століття до сучасних образів на подіумах та в кіно.

Ця виставка у Метрополітен-музеї стане першою від 2003 року, присвяченою лише чоловічій моді. Крім одягу гостям будуть представлені картини та фотографії, що відповідають головній ідеї.

Головна редакторка видання Vogue Анна Вінтур щороку є керівницею та організаторкою заходу, а співголовами галавечора цього року стали Колман Домінго, Льюїс Гемілтон, A$AP Rocky, Фаррелл Вільямс та Леброн Джеймс. Напередодні вони зустрілися з Анною Вінтур у Метрополітен-музеї на пресконференції, присвяченій одній з найочікуваніших модних подій року.

Анна Вінтур, Фаррелл Вільямс та Льюїс Хемілтон / Фото: Getty Images

Читайте також: