- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 2 хв
Met Gala 2026: названо тему нової виставки костюмів
Організатори Met Gala оголосили тему наступної виставки Інституту костюма при The Metropolitan Museum of Art.
Благодійний бал Met Gala традиційно відбудеться в перший понеділок травня і передуватиме виставці. Тема виставки 2026 року звучить так — Costume Art («Мистецтво костюма»).
Експозиція буде присвячена центральній ролі тіла і його «нерозривному зв’язку» з одягом, який ми носимо, про що оголосив куратор Інституту костюма Ендрю Болтон.
Експозицію розділили на кілька основних підтем: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Абстрактне тіло», «Вагітне тіло», під кожну з яких будуть ретельно підібрані експонати.
Такий поділ дає змогу розширити уявлення про красу і показати те, що рідко потрапляє до традиційних модних наративів. Болтон зазначає, що виставка прагне повернути реальне людське тіло в розмову про моду і мистецтво та позбутися вузьких стандартів, які часто формує індустрія.
До експозиції увійшли живопис, скульптура та інші предмети з колекції музею за останні п’ять тисяч років, а також історичний і сучасний одяг з архівів Інституту костюма. Розміщуючи їх поруч, Болтон демонструє, як одяг і мода допомагають зрозуміти, як люди сприймали себе, своє тіло і свою роль у суспільстві в різні періоди.
За традицією вбрання гостей вечора має відповідати певній тематиці, але дрескод Met Gala оголошують через кілька місяців після анонсування теми, і поки що невідомо, як саме вони будуть вдягнені.
Спонсорами експозиції Costume Art, як і Met Gala, стали Джефф Безос і його нова дружина Лорен Санчес, які вперше відвідали Met Gala разом 2024 року. Безос і Санчес також візьмуться за організацію балу і підтримку виставки.