Met Gala 2026: названо тему нової виставки костюмів

Організатори Met Gala оголосили тему наступної виставки Інституту костюма при The Metropolitan Museum of Art.

Met Gala 2026

Met Gala 2026 / © Associated Press

Благодійний бал Met Gala традиційно відбудеться в перший понеділок травня і передуватиме виставці. Тема виставки 2026 року звучить так — Costume Art («Мистецтво костюма»).

Анна Вінтур на презентації в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Анна Вінтур на презентації в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Експозиція буде присвячена центральній ролі тіла і його «нерозривному зв’язку» з одягом, який ми носимо, про що оголосив куратор Інституту костюма Ендрю Болтон.

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Експозицію розділили на кілька основних підтем: «Оголене тіло», «Класичне тіло», «Абстрактне тіло», «Вагітне тіло», під кожну з яких будуть ретельно підібрані експонати.

Такий поділ дає змогу розширити уявлення про красу і показати те, що рідко потрапляє до традиційних модних наративів. Болтон зазначає, що виставка прагне повернути реальне людське тіло в розмову про моду і мистецтво та позбутися вузьких стандартів, які часто формує індустрія.

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

До експозиції увійшли живопис, скульптура та інші предмети з колекції музею за останні п’ять тисяч років, а також історичний і сучасний одяг з архівів Інституту костюма. Розміщуючи їх поруч, Болтон демонструє, як одяг і мода допомагають зрозуміти, як люди сприймали себе, своє тіло і свою роль у суспільстві в різні періоди.

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

За традицією вбрання гостей вечора має відповідати певній тематиці, але дрескод Met Gala оголошують через кілька місяців після анонсування теми, і поки що невідомо, як саме вони будуть вдягнені.

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Презентація нової виставки в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку / © Associated Press

Спонсорами експозиції Costume Art, як і Met Gala, стали Джефф Безос і його нова дружина Лорен Санчес, які вперше відвідали Met Gala разом 2024 року. Безос і Санчес також візьмуться за організацію балу і підтримку виставки.

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос і Лорен Санчес / © Associated Press

