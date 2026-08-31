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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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51
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3 хв

Met Gala 2027 буде без Гальяно: дизайнер скасував ретроспективу після хвилі критики

Зіткнувшись з хвилею критики, дизайнер зробив безпрецедентний крок — відмовився від запланованої виставки, присвяченої його творчості, у Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джон Гальяно

Джон Гальяно / © Associated Press

Ретроспектива повинна була називатись John Galliano: Horizons і мала відкритися 9 травня 2027 року й охопити понад 40 років кар’єри модельєра — від його випускної колекції 1984 року до роботи в Givenchy, Dior та Maison Margiela.

У заяві, опублікованій в Instagram, Джон Гальяно повідомив, що після тривалих роздумів та консультацій з усіма сторонами дійшов висновку, що зараз виставці краще не відбуватися. Рішення про скасування ухвалили після хвилі критики з боку єврейських лідерів, політиків і великих донорів музею.

Джон Гальяно / © Associated Press

Джон Гальяно / © Associated Press

«Я глибоко вдячний The Metropolitan Museum of Art, а особливо Максу Голляйну, Ендрю Болтону та Анні Вінтур, за надзвичайну честь запропонувати виставку, присвячену моїй творчості.

Те, що мій творчий шлях зацікавив установу, якою я захоплювався протягом усього життя, зворушило мене більше, ніж я можу висловити словами. Я назавжди залишуся вдячним за довіру, турботу та професійну експертизу, які Макс, Ендрю, Анна та вся команда Met привнесли в цей проєкт.

Після тривалих роздумів і обговорень з усіма причетними я вирішив, із великим сумом, що наразі найкраще, аби виставка не відбулася.

Я й надалі повністю усвідомлюю свою відповідальність за біль, спричинений моїми словами в минулому, особливо за той біль, якого я завдав єврейській та азійській спільнотам, і я глибоко шкодую про це.

Я розумію, що справжнє спокутування не досягається через виставку, інституційне визнання чи один публічний жест. Це безперервна відповідальність, яка проявляється в тому, щоб слухати, вчитися та демонструвати це власною поведінкою з плином часу.

Я не хочу, щоб дискусії навколо моєї особи поставили Met у складне становище або відволікали увагу від надзвичайної роботи Інституту костюма. Я також визнаю й поважаю той факт, що виставка, яка вшановувала б мою творчість, була б болісною для деяких людей.

Я також хочу висловити свою найглибшу вдячність усім, хто протягом цих п’ятнадцяти років тверезості та відновлення після алкоголізму й залежності наставляв, підтримував і супроводжував мене. Ваша мудрість, терпіння та людяність допомогли мені більше, ніж я коли-небудь зможу належно висловити. Я назавжди залишатимусь у великому боргу перед вами за те, що ви подарували мені — як і обіцяли — життя, про яке я навіть не міг мріяти.

Моя вдячність Met, Максу, Ендрю та Анні залишається глибокою й незмінною. Їхня щедрість, людяність і віра у важливість моди як мистецтва, культури та історії, а також їхнє розуміння людської вразливості та можливості змін і розвитку назавжди залишаться зі мною», — йдеться у заяві дизайнера.

Заява Джона Гальяно

Заява Джона Гальяно

Причиною нової хвилі критики стали події 2011 року. Тоді французький суд визнав Гальяно винним у публічних образах на ґрунті расової та релігійної ненависті після двох інцидентів у паризькому барі.

Скандал посилився після появи відеозапису, на якому дизайнер виголошував антисемітські висловлювання та заявляв про свою любов до Адольфа Гітлера. Після цього Гальяно звільнили з посади креативного директора Dior, яку він обіймав близько 15 років.

Джон Гальяно / © Associated Press

Джон Гальяно / © Associated Press

У наступні роки дизайнер пройшов реабілітацію та публічно говорив про юдаїзм і його історію з рабинами та представниками єврейських організацій. 2014 року він очолив французький модний дім Maison Margiela, поступово повернувшись до роботи у великій індустрії моди.

Саме це повернення та подальша кар’єра Гальяно стали підставою для рішення Метрополітен-музею присвятити йому масштабну ретроспективу, однак частина єврейських лідерів поставила під сумнів доцільність такого вшанування на тлі зростання антисемітизму.

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