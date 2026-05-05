Met Gala та найнезручніше модне питання — як зірки пісяють у кутюрних сукнях
Met Gala — це вечір, коли мода стає мистецтвом, а сукні мають вигляд архітектурних об’єктів. Однак за блиском діамантів, перлами та драматичними шлейфами ховається досить приземлене питання: як у всьому цьому сходити до туалету.
Видання The Washington Post провело майже детективне розслідування та з’ясувало, що за лаштунками найгламурнішої події світу моди відбувається значно більше «інженерії», ніж здається.
На червоній доріжці Met Gala критики обговорюють силуети, тему заходу та креативність дизайнерів. Однак звичайні глядачі часто думають про інше, наприклад, чи зручно у цьому дихати, чи взагалі можна рухатися та головне — як у цьому вбранні сходити до туалету. І виявляється, це питання зовсім не жартівливе.
Як з’ясувалося, представники індустрії моди не надто охоче говорять на цю тему. Стилісти зірок, зокрема ті, які працюють з Еммою Стоун і Зої Салдана, відмовлялися від коментарів навіть у загальних рисах. Однак, якщо зазирнути за лаштунки події, все ж можна отримати відповіді.
Як все працює
По-перше, підготовка до Met Gala починається з жорстких обмежень.
мінімум води перед виходом
обов’язкова допомога асистентів
повне роздягання та повторне вдягання після «перерви»
Саме у цей момент найбільше роботи мають не дизайнери, а асистенти та навіть супровідні особи зірок.
Асистенти
У деяких випадках зіркам допомагають спеціально призначені асистенти чи персональні помічники, які буквально супроводжують процес від початку до кінця. Проте є нюанс, якщо асистент незнайомий, зірки часто не довіряють настільки делікатні моменти навіть попри угоди про нерозголошення.
Іноді дизайн суконь передбачає технічні рішення, наприклад, приховані «люки», замасковані блискавки чи конструкції, які дозволяють швидкий доступ.
Стиліст Олівії Колман якось розповідав, що саме дизайнери та кравці є «тихими героями» подібних ситуацій.
Що кажуть зірки
Попри табу, деякі знаменитості відкрито ділилися своїм досвідом, наприклад:
Кеті Перрі розповідала про використання спеціальних пристроїв, на кшталт портативний жіночого гаджета, який дозволяє жінкам мочитися стоячи.
Сара Сільверман зізнавалася, що думала навіть про звичайну пляшку як «резервний варіант».
Вінні Гарлоу розповідала, як інша зірка допомагала їй у туалеті та буквально тримала сукню.
Кендалл Дженнер згадувала, що одного разу ситуація була настільки складною, що довелося використовувати відро у машині дорогою на захід.
Кім Кардашян говорила, що в екстреній ситуації могла б навіть покладатися на допомогу сестри, щоб впоратися з сукнею.
Мода, як технічний виклик
Історії з червоної доріжки показують, що іноді навіть найрозкішніші образи створюють абсолютно немодні проблеми. Акторка Ніна Добрев розповідала, як її буквально «розшивали» з сукні під час заходу, а потім знову вшивали назад, щоб вона могла повернутися на подію.
Деякі дизайнери визнають, що все це частина процесу, про яку зазвичай не говорять публічно.
Іронічно, але чоловікам тут простіше. Наприклад, Піт Девідсон жартував, що у чоловічому образі на Met Gala все набагато простіше, інколи достатньо просто підняти частину вбрання.
Met Gala — це вершина моди, коли кожна деталь продумана до міліметра. Однак навіть там залишається те, що не піддається стилізації і це людське тіло. Розкішні сукні, складні конструкції та драматичні образи створюють світ, у якому мода буквально стикається з біологією. І саме це робить історії за лаштунками такими живими, бо за ідеальними образами завжди стоїть реальна людина та «логістика», команда і десятки маленьких рішень, про які ніхто не говорить на камеру.