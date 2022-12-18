"Металеві" серця, які підкорили Україну: хто автор костюмів дуету TVORCHI для нацвідбору

Електронний музичний дует із Тернополя TVORCHI став переможцем Національного відбору "Євробачення-2023" і тепер представлятиме нашу країну у Ліверпулі 2023 року. На сцену виконавці вийшли у костюмах, які створив український дизайнер Іван Фролов.

На Андрії Гуцуляку був повністю чорний комплект з водолазки та вкорочених штанів, а ось на руках у нього були чорні рукавички. Вокаліст Джеффрі Кенні з'явився у золотистому комбінезоні та сітці. Стилю образам додавали сонцезахисні окуляри.

В обох артистів на грудях було вишито "металеве" серце.

Насправді ж вишивка була зроблена повністю вручну різним бісером, лелытками та золотими нитками. Процес створення цього елемента костюма хлопці показали у Instagram.

"Ми розповіли Івану свою ідею, йому сподобалася пісня, і він створив ось ці надзвичайні луки, ці "сталеві" серця для нас. І ми в захваті", — розповів раніше Андрій, а Джеффрі додав, що вважає ці костюми витвором мистецтва, йдеться на сайті НВ. А ось після виступу у нацвідборі Юлія Саніна назвала колектив TVORCHI найстильнішими артистами конкурсу.

На сторінці у Instagram Stories Фролов показав також ескізи вбрання.

Що ж, тепер з нетерпінням чекаємо, в чому з'являться артисти на сцені у Великій Британії.

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