Метт Деймон прийшов на прем’єру фільму "Одіссея" з чотирма доньками

Метт Деймон з дружиною / © Getty Images

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Метт Деймон під час прем’єри фільму «Одіссея» у Лондоні замилував публіку, адже вийшов на червону доріжку зі своєї родиною. Акто має чотирьох доньок і їхня спільна поява виклика фурор.

Алексія, Ізабелла, Джія та Стелла позували з батьками у вишуканих вечірніх сукнях і мали неймовірний вигляд.

Метт Деймон з дружиною і доньками / © Getty Images

Метт же одягнув сірий костюм-трійку, а його дружина Лучіана чорну сукню від Gabriela Hearst з золотим декором.

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Метт Деймон з дружиною / © Getty Images

«Ваші діти з’являються на світ уже такими, якими вони є — ніби їхній дух, їхня душа вже присутні, і вони будуть такими, якими їм судилося бути, — сказав він про свою родину. — Виховання, звісно, відіграє дуже важливу роль, і ви допомагаєте їм розвиватися, але вони від самого початку залишаються самими собою». На запитання, яку пораду він дав би батькам, щоб насолоджуватися батьківством, він відповів: «Насолоджуйтеся кожною миттю — час пролітає надто швидко».

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