Мей Маск одягла вбрання від Дар'ї Донець і закликала світ підтримувати українських дизайнерів

74-річна мати Ілона Маска — модель і бізнесвумен Мей Маск, відвідала захід The Hollywood Reporter "Найвпливовіші люди у ЗМІ", який відбувався у Нью-Йорку.

Вкотре вона здивувала тим, що обрала для свого виходу вбрання від українського бренду. Цього разу перед камерами зірка з'явилася у приталеній сукні ніжного відтінку, яку прикрашали незвичайні рукави з воланами. Образ Мей доповнила сумкою Dior та босоніжками.

Мей Маск / Фото: Getty Images

Автором цього образу є дизайнерка Дар'я Донець. Мей Маск на своїй сторінці в Instagram поділися деталями того, як до неї потрапило це вбрання, а також закликала підтримувати українських дизайнерів.

Мей Маск / Фото: Getty Images

"Як я отримала цю гарну сукню під час війни? Прочитайте це", — написала Мей та опублікувала лист від дизайнерки.

"Дизайнерка Дар'я Донець тікала від війни з двома спортивними костюмами і вважала за потрібне забрати колекцію. Тож донести до вас цей образ було справжнім квестом, адже у Києві навіть звичайні люди боялися виходити на вулицю. Наша команда відправила кілька штук у безпечне місце на Західній Україні. Звідти посилка вирушила до Литви, а з Литви була відправлена до США, зараз дизайнерка тимчасово відвезла своїх маленьких дітей до Лісабона, але студія працює і ми віримо, що скоро зможемо повернутися.

Величезне спасибі. Ми цінуємо вашу допомогу. Кожне слово про Україну та наших сильних людей навіть у ніжній модній спільноті означає дуже багато! З найкращими та теплими побажаннями з України", — йшлося у листі.

"Ми не можемо уявити себе в такій ситуації. #SupportUkrainianDesigners", — додала Маск.

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