Мей Маск підтримала Україну, знову одягнувши вбрання від нашого дизайнера

У її гардеробі є вбрання від найзнаменитіших українських брендів.

73-річна модель і бізнесвумен Мей Маск, яка також є мамою американського мільярдера Ілона Маска, поділилася в Instagram новим образом. Зірка зараз активно підтримує Україну і зокрема українських дизайнерів, з'являючись у їхньому вбранні, чим допомагає популяризувати їхні бренди.

На новому фото Мей Маск позувала у чорній сукні від українського бренду Ganor Dominic, а в руці тримала невелику сумку від дизайнера Івана Фролова.

Мей Маск / Instagram Мей Маск

Нагадаємо, що раніше вона ділилася знімкам, на яких позувала у вбранні від брендів Elena Burenina та Elena Rudenko, а також в оригінальному образі від брендів 91LAB та Bevza.

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