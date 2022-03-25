Мей Маск підтримала Україну, знову одягнувши вбрання від нашого дизайнера

У її гардеробі є вбрання від найзнаменитіших українських брендів.
73-річна модель і бізнесвумен Мей Маск, яка також є мамою американського мільярдера Ілона Маска, поділилася в Instagram новим образом. Зірка зараз активно підтримує Україну і зокрема українських дизайнерів, з'являючись у їхньому вбранні, чим допомагає популяризувати їхні бренди.
На новому фото Мей Маск позувала у чорній сукні від українського бренду Ganor Dominic, а в руці тримала невелику сумку від дизайнера Івана Фролова.
Нагадаємо, що раніше вона ділилася знімкам, на яких позувала у вбранні від брендів Elena Burenina та Elena Rudenko, а також в оригінальному образі від брендів 91LAB та Bevza.
Читайте також: