Мей Маск продовжує активно носити вбрання від українських дизайнерів

Мати мільйонера Ілона Маска, 73-річна модель та бізнеследі Мей Маск, поділилася новим фото.

Знаменитість від початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує Україну та часто одягає речі від українських брендів. Вже неодноразово Маск з'являлася в образах від дизайнера Івана Фролова, бренду Ganor Dominic, а також від 91LAB та Bevza.

Під час своєї останньої поїздки до Праги Мей Маск знову обрала чимало образів від українських дизайнерів, серед яких був костюм від Marianna Senchina. Вбрання складалося з подовженого жакету та штанів, які вона доповнила сірою футболкою.

Мей Маск / Instagram Мей Маск

Нагадаємо, що нещодавно приголомшила розкішним образом від Marianna Senchina інша зірка — співачка Адель. 8 лютого на музичну премію BRIT Awards вона вийшла у чорній мінісукні з оголеними плечима та рукавами-буфами від цього українського бренду.

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