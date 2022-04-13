Мей Маск знову підтримала Україну і заговорила українською

Мей Маск знову підтримала Україну і заговорила українською

73-річна мама американського мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска – Мей Маск – невпинно підтримує Україну у боротьбі за свободу у війні проти Росії.

Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Мей Маск записала відеозвернення до українців. А тепер завдяки ініціативі Share UA Voices Мей заговорила українською.

У відео Мей Маск з'явилася у сукні-вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич, зробила укладання та нанесла макіяж. Відео жінка записувала на тлі своєї книжки "Жінка, яка має план".

У ролику Мей розмовляє англійською, але за допомогою технологій її голос звучить українською, повністю передаючи зміст звернення жінки.

Мей запостила це відео у Твіттер і написала:

My Ukrainian publisher сформулював мене на send message with this voiceover in Ukrainian. Her daily updates are horrific! Ви маєте змогу довести до https://t.co/4U59q8QaBa #StopTheWar #StandWithUkraine pic.twitter.com/B8fR9CFS0w — Maye Musk (@mayemusk) April 12, 2022

"Моя українська видавчиня попросила мене відправити повідомлення з цією озвучкою українською мовою. Її щоденні оновлення шокують! Вона попросила залишити посилання на пожертвування", — написала Маск і залишила посилання на сайт Національного банку України, який відкрив рахунок для збору гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресії.

Раніше, нагадаємо, Мей Маск показувала, як знімалася у фотосеті для українського глянцю L'Officiel, запостивши архівні кадри в Instagram.

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