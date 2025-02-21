"Ми безмежно любимо тебе": Павло Зібров чуттєво привітав доньку з днем народження і показав її дитячі та нові фото

Народний артист України опублікував у соцмережі милі світлини зі своєю донькою Діаною.
Сьогодні, 21 лютого, у родині Павла Зіброва – свято. У його доньки Діани – день народження. Дівчині виповнилося 28 років.
Зірковий татусь привітав доньку в Instagram серією гарних світлин, серед яких були, як нові, так і архівні, де Діана зображена ще зовсім маленькою.
"Ах, Доню, моя пісня,
Яка завжди нова.
Татова в ній музика,
Мамині слова.
Ах, Доню, моя пісня,
Що в серці не згаса.
Татова в ній усмішка,
Мамина краса…
З Днем народження, наша люба донечко, наше щастя, дорога Діаночко! Ти прийшла у цей світ у морозний зимовий день, немов ясне сонечко, яке осяяло наші життя любовʼю, теплом і світлом. Ти – наша радість, натхнення, гордість, найцінніший скарб!
Твоє добре серце, світла душа, щирість, відданість до своєї справи та любов до рідних та близьких – надихають і зігрівають всіх хто поруч!
Попри всі виклики, ти завжди йдеш уперед – цілеспрямована, смілива, наполеглива. Ти твориш своє майбутнє, і ми знаємо: воно буде світлим та яскравим! Ми з мамою завжди поруч та завжди підтримаємо!
Бажаю тобі жити у мирній, квітучій Україні, яка даруватиме тобі крила для нових звершень, займатися улюбленою справою і бути по-справжньому щасливою. Нехай твої мрії здійснюються, і твоя ніжна усмішка завжди сяє на твоєму обличчі!
Ми безмежно любимо тебе! З Днем народження, наше сонечко!", – написав Павло Зібров у дописі.
Нагадаємо, Павло Зібров здійснив мрію відеографа Reuters, який був у комі після поранення у Краматорську
Читайте також: