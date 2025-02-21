"Ми безмежно любимо тебе": Павло Зібров чуттєво привітав доньку з днем народження і показав її дитячі та нові фото

Сьогодні, 21 лютого, у родині Павла Зіброва – свято. У його доньки Діани – день народження. Дівчині виповнилося 28 років.

Зірковий татусь привітав доньку в Instagram серією гарних світлин, серед яких були, як нові, так і архівні, де Діана зображена ще зовсім маленькою.

Діана і Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Ах, Доню, моя пісня,

Яка завжди нова.

Татова в ній музика,

Мамині слова.

Ах, Доню, моя пісня,

Що в серці не згаса.

Татова в ній усмішка,

Мамина краса…

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

З Днем народження, наша люба донечко, наше щастя, дорога Діаночко! Ти прийшла у цей світ у морозний зимовий день, немов ясне сонечко, яке осяяло наші життя любовʼю, теплом і світлом. Ти – наша радість, натхнення, гордість, найцінніший скарб!

Твоє добре серце, світла душа, щирість, відданість до своєї справи та любов до рідних та близьких – надихають і зігрівають всіх хто поруч!

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

Попри всі виклики, ти завжди йдеш уперед – цілеспрямована, смілива, наполеглива. Ти твориш своє майбутнє, і ми знаємо: воно буде світлим та яскравим! Ми з мамою завжди поруч та завжди підтримаємо!

Марина і Діана Зіброви / Фото: Instagram Павла Зіброва

Бажаю тобі жити у мирній, квітучій Україні, яка даруватиме тобі крила для нових звершень, займатися улюбленою справою і бути по-справжньому щасливою. Нехай твої мрії здійснюються, і твоя ніжна усмішка завжди сяє на твоєму обличчі!

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Ми безмежно любимо тебе! З Днем народження, наше сонечко!", – написав Павло Зібров у дописі.

Діана Зіброва / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із дружиною Мариною і донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Зібров із донькою Діаною / Фото: Instagram Павла Зіброва

Нагадаємо, Павло Зібров здійснив мрію відеографа Reuters, який був у комі після поранення у Краматорську

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