"Ми хочемо жити без зайвого фільтра і камер": Олександр Терен показав фото з Інною і прокоментував їхні стосунки

Під час спеціального випуску "Холостяк. Життя після проєкту" стало відомо, що головний герой шоу Олександр Будько Терен та його обраниця Інна Бєлєнь продовжили будувати стосунки після завершення знімань.

Одразу після постшоу Олександр опублікував в Instagram спільне фото з Інною і прокоментував їхні стосунки.

Олександр Терен тта Інна Бєлєнь/Instagram Олександра Терена

Терен зізнався, що проєкт став для них цікавою пригодою. Вони розкрили шанувальникам свої почуття та історії. Та наразі вони хочуть насолоджуватися одне одним і менше ділитися подробицями свого особистого життя. Олександр попросив всіх із розумінням поставитися до їхнього бажання приватності особистого життя.

"Друзі, привіт! Проект "Холостяк" був для нас надзвичайною пригодою. Ми відкрили вам багато моментів нашого життя, наших почуттів та історій. Це було щиро, емоційно і справжньо.

Ми вдячні кожному з вас за підтримку, теплі слова та віру в нас. Але тепер настав час зробити ще один важливий крок у нашій історії – присвятити себе одне одному.

Ми вирішили зберегти нашу історію трохи більш приватною, залишивши найважливіші моменти тільки для нас. Ми хочемо жити справжнім життям, без зайвого фільтра і камер, будувати наші стосунки в атмосфері любові, довіри та тиші.

Ми не зникаємо, але відтепер будемо ділитися лише тим, що для нас обох буде комфортним. Дякуємо, що були з нами на цьому шляху. Любіть і бережіть одне одного. Олександр та Інна", – написав Терен.

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