"Ми найсильніша у світі нація": Ірина Білик записала відеозвернення до українців

Артистка підтримала всіх українців, які борються за свою свободу проти російських окупантів.
Ірина Білик опублікувала в Instagram відео, в якому зі словами підтримки звернулася до українців.
Співачка подякувала кожному українцю. Вона дуже вірить у те, що ми зовсім скоро переможемо у війні.
"Вітаю тебе, люба моя Україно! Я пишаюся кожним із вас, українці, тому що ми найсильніша у світі нація.
Я хочу подякувати нашим мужнім і сильним воїнам ЗСУ, лікарям, пожежникам, волонтерам. Я хочу подякувати нашим діточкам, які під гуркіт снарядів малюють у підвалах жовто-блакитний прапор і пишуть слова: мамо, батьківщина, Україні - це наша земля. Ми обов'язково незабаром переможемо! Слава Україні!" – сказала Ірина.
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