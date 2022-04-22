"Ми показуємо світу Україну, яку ми так любимо": Святослав Вакарчук презентував кавер на світовий хіт

Лідер гурту "Океан Ельзи" виконав кавер на відому композицію і випустив до неї відео з фото та відео з архівів українців.

Святослав Вакарчук презентував пісню UA So Beautiful, яка стала зізнанням його любові до України.

За словами творців, цей перший кавер Вакарчука ("Океан Ельзи") на світовий хіт - якнайкраще підходить для спеціально створеного відео для іноземців, аби показати якою ж насправді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення.

"На жаль, більшість іноземців ледь не вперше побачили нашу країну на своїх екранах вже розбитою російськими ракетами і бомбами, палаючою у вогні…

Ми ж показуємо світу Україну, яку ми так любимо — красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щосекунди і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги", - сказав Святослав.

Використані фото та відеоматеріали, здебільшого - особисті архіви українців, які вони спеціально надсилали для створення цього відео.

"Ми закликаємо весь цивілізований світ допомогти #SaveBeautifulUkraine!" - говорить співак.

Вакарчук просить поширювати це відео серед друзів та знайомих.

Всі кошти з треку підуть на благодійну допомогу.

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