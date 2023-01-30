"Ми з України": Анна Добриднєва презентувала емоційну пісню і кліп на неї

Відома українська співачка Анна Добриднєва презентувала життєстверджуючу роботу "Ми з України". Це благодійний проєкт, який підтримали творчі волонтери - студія звукозапису "Govor Production" і режисерка Світлана Михайленко. 100% роялті з пісні будуть направлені на допомогу ЗСУ. Тож кожне прослуховування і перегляд кліпу - це потужний донат.

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

"Ця пісня - вдячність нашим Героям та підтримка всім українцям! "Історію пишуть звичайні люди" - слова про те, що кожен свідомий українець щодня робить надважливий внесок у нашу Велику Перемогу. Ми сильні, ми згуртовані, як ніколи. Ми - одне ціле", - прокоментувала Анна.

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

Воїн, який знявся у відео - доброволець, що з першого дня захищає Україну, служить у Добровольчому батальйоні Госпітальєри у найгарячіших точках України.

З нагоди прем'єри синглу, Добриднєва знялася у чуттєвій фотосесії, авторкою якої стала Margo Vegera.

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

До слова, пісня "Ми з України" - третя композиція, яку співачка випускає за час повномасштабної війни, і роботу над якою Анна встигла поєднати з постійними благодійними виступами по всій країні та плідною волонтерською діяльністю.

Анна Добриднєва/Фото Margo Vegera

Нагадаємо, Анна Добриднєва з пеших днів повномасштабного вторгнення волонтерить на культурному фронті. Співачка свідомо залишилися в Україні, щоб бути з українським народом у найскладніші часи, щоб допомагати і підтримувати. Від початку війни вона дала понад 100 благодійних концертів у 13 областях України, взяла участь у численних доброчинних заходах на підтримку ВПО, медиків, діток, військових і всіх мирних жителів України.

На початку повномасштабної війни Анна з деякими українськими артистами об’єдналася у творче комьюніті - "Команду А". Це соціальний благодійний проєкт спрямований на допомогу Україні. Кошти, зібрані "Командою А" на благодійний концертах перераховуються на допомогу ЗСУ. Нині триває всеукраїнський благодійний тур творчого комьюніті - "Дорога до перемоги!", де вони збираються донати на потреби 95 ГШБ.

Читайте також: