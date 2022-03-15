"Ми з Україною": модна блогерка із Німеччини висловила підтримку нашій країні

Німецька модна блогерка, зірка стрітстайлу та інфлуенсерка Леоні Ганне також стала однією з тих, хто висловлює свою підтримку Україні.

Дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram серією фото, на яких була зазнімкована виключно у вбраннях синіх та жовтих кольорів. Також Леоні написала невелике повідомлення, у якому сказала, що солідарна з народом України та розповіла, що бабуся її бойфренда українка.

"Завжди в моїх думках. З кожним днем я відчуваю себе все сумнішою, безпорадною і приголомшеною... Поки ми пишемо це, ми прямуємо до Німеччини, бо ніколи не відчували більшої потреби бути вдома — поряд з батьками Алекса (бойфренда Леоні — ред.). ) і його бабусею, які, на щастя, перебувають у Німеччині. Бабусі Алекса майже 100 років, і я хотіла б, щоб вона ніколи не бачила, як її дім зруйнований і страждає від такого болю… Ми з Україною", — написала зірка Instagram .

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