Ми з вами: дизайнерка Вера Вонг підтримала Україну

Ми з вами: дизайнерка Вера Вонг підтримала Україну

У своєму короткому повідомленні вона закликала світ допомогти українцям, які постраждали від російської агресії.

Відома американська дизайнерка Вера Вонг підтримала Україну та опублікувала фото, на якому вся її команда позувала у футболках у кольорах українського синьо-жовтого прапора. Усі вони сиділи на підлозі та показували руками серце.

"Від моєї "банди" всім вам в Україні: ми з вами. Якщо можете, приєднуйтесь до нас у підтримці Українського кризового фонду CARE", — написала у повідомленні Вонг.

Читайте також: