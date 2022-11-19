"Ми за Україну можем закопати": співачка KRISTONKO у мініспідниці презентувала нову патріотичну пісню

Артистка і блогерка написала пісню, у якій наголошує, що батько українців – Бандера, і ворогу скоро прийде кінець.

Співачка KRISTONKO презентувала новий патріотичний сингл BANDERA і відео на нього, у якому вона постає у зовсім іншому стилі. З ніжності артистка переходить на силу та показує характер української дівчини і незламний дух нашого народу.

"Це була 1 ночі. В голову прийшла ідея зробити щось таке, щоб взагалі не було схожим на ті пісні, які я раніше писала. Я захотіла бути не ніжною Христею, а Христиною, яка може показати й характер. Сіла за фортепіано - і тут намалювалися в голові слова: "Тіло ворога поляже в український чорнозем, відправляємо окупантів за російським кораблем!" Ця фраза так мені в’їлась в голову, що буквально за 10 хвилин, я написала цілу пісню", - поділилася дівчина.

KRISTONKO/Пресслужба

Співачка зізнається, що навіть не впізнала саму себе у цьому треку, адже він не схожий на її попередні.

"Вийшла пісня, яка наповнена енергією палкої української дівчини, вірою та силою. Гадаю, ця сила одразу відчувається через композицію", - додала вона.

KRISTONKO у пісні хотіла показати "незламний дух перемоги, яка от-от буде". Тільки-но слухач чує перші рядки - одразу розуміє, якою сильною енергією і запалом віє від синглу.

"Скажу чесно, уявляла себе в руках з вилами. І тими вилами я окупанта й закопую в наш чорнозем. Христонько стала жити одним днем. Не боятись писати купу пісень і думати: "А, якщо раптом не сподобається?"

KRISTONKO/Пресслужба

Я два роки тому почала поширювати і переспівувати українське. На жаль, тільки з приходом війни люди почали наше цінувати. Але краще пізно, ніж ніколи. І тепер я розумію, що раніше, коли я співала щось народне, або патріотичне, то воно не зовсім сприймалось. То тепер - я зможу буквально "як риба у воді" робити те, що ще змалечку хотіла моя душа - писати і плекати наше!" – підсумувала KRISTONKO.

KRISTONKO/Пресслужба

У кліпі артистка продемонструвала два гарних образи з українськими мотивами. Спочатку KRISTONKO постала у боді з принтом української хустки, червоній мініспідниці і чорному жакеті з вишивкою на рукавах. Аутфіт красуні доповнили червоні чоботи, квітковий вінок на голові і макіяж із акцентом на червоній помаді.

KRISTONKO/Пресслужба

Інший лук складався із бордового жакета оверсайз із національним орнаментом, чорної хустки з кольоровим візерунком і окулярів.

KRISTONKO/Пресслужба

Нагадаємо, раніше KRISTONKO випустила пісню "Солдате", яку присвятила всім жінкам та дівчатам, які чекають свого героя з фронту.

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