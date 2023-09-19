Міа Ріган блиснула сосками в обтислій сукні на Лондонському тижні моди

20-річна модель Міа Ріган відвідала Supriya Lele у Барбікан-центрі під час Лондонського тижня моди.

Міа приїхала на світський захід у бузковій сукні з запахом на стегнах, яку вдягла без бюстгальтера. Останнім часом дівчина любить ходити саме так, не носячи цей елемент спідньої білизни.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, сумкою через плече та масивними чорними черевиками. Міа працювала на лондонському тижні моди та відвідала кілька показів від моменту його відкриття минулого тижня.

Нагадаємо, на світській тусовці Vogue World: London, яка дала старт Лондонському тижню моди, Міа сяяла в прозорій чорній максісукні, яку теж носила без білизни.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

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