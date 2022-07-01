Міцний горішок: стало відомо, чому Брюс Вілліс продовжив зніматися в кіно після того, як йому поставили діагноз афазія

Міцний горішок: стало відомо, чому Брюс Вілліс продовжив зніматися в кіно після того, як йому поставили діагноз афазія

У березні 2022 року стало офіційно відомо про те, що Брюс Вілліс завершує акторську кар'єру через хворобу. Голлівудська зірка страждає на афазію.

У "міцного горішка" діагностували афазію, через що у нього проблеми з пам'яттю, а також деякі порушення мови, про що заявила його колишня дружина Демі Мур.

Видання Mirror публікує деякі подробиці хвороби Брюса Вілліса та розповідає про те, як усе починалося. Адвокат, який представляє інтереси актора, каже, що Вілліс наполягав на тому, щоб продовжувати роботу в кіно навіть після того, як почалися проблеми зі здоров'ям.

Згідно з повідомленням Los Angeles Times, продюсер Рендалл Емметт, який працював з Віллісом над низкою фільмів, знав, що актор зазнає труднощів під час знімань, але дозволив йому продовжити.

Брюс Вілліс з ексдружиною Демі Мур та дочкою / Фото: Getty Images

У відповідь на статтю в LA Times адвокат Вілліса Мартін Сінгер сказав: "Мій клієнт продовжував працювати після того, як йому поставили медичний діагноз, тому що він хотів працювати і міг це робити, як і багато інших людей з діагнозом афазія, які здатні продовжувати працювати. "Оскільки містер Вілліс з'явився в цих фільмах, вони могли отримати фінансування. Це призвело до того, що буквально тисячі людей отримали роботу, багато хто під час пандемії COVID-19", — йдеться у його заяві.

А представник продюсера Рендалла Емметта розповів Us Weekly, що він "дуже пишається роботою, яку він і Брюс Вілліс зробили за останні 15 років" і що "якби Брюс не хотів бути на знімальному майданчику, його там не було". "Вілліс — один із найбільших акторів свого часу, і до його нещодавньої відставки його шукали кілька продюсерських компаній", — каже Рендалл.

Брюс Вілліс та Демі Мур / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 30 березня старша дочка актора Румер Вілліс публічно підтвердила, що 67-річний Брюс справді більше не зніматиметься, і справа в афазії. Це розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності.

Брюс Вілліс з другою дружиною Еммою Геммінг / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Раніше ми писали про ще чотири зірки, які публічно заявляли, що страждають від афазії.

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