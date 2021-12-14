Міцного здоров'я, радості і здійснення мрій: новорічне привітання від Сергія Бабкіна

Напередодні Нового року співак записав для українців відеопривітання.

Редакція Леді.ТСН.ua розпочала публікувати серію зіркових відеопривітань з прийдешнім Новим роком для наших читачів.

Продовжить серію зіркових привітань – Сергій Бабкін. Артист щиро побажав українцям міцного здоров'я, радості, любові та здійснення мрій.

Сергій Бабкін

"Дорогі мої читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, побільше радості в житті, любові. І, я завжди це бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії", - побажав артист.

Сергій Бабкін

Сергій Бабкін привітав читачів ТСН.ua з прийдешнім Новим роком

Нагадаємо, новорічне відеопривітання записав також Олександр Пономарьов.

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