Міцного здоров'я, радості і здійснення мрій: новорічне привітання від Сергія Бабкіна

Напередодні Нового року співак записав для українців відеопривітання.
Редакція Леді.ТСН.ua розпочала публікувати серію зіркових відеопривітань з прийдешнім Новим роком для наших читачів.
Продовжить серію зіркових привітань – Сергій Бабкін. Артист щиро побажав українцям міцного здоров'я, радості, любові та здійснення мрій.
"Дорогі мої читачі ТСН.ua, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я, побільше радості в житті, любові. І, я завжди це бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії", - побажав артист.
Нагадаємо, новорічне відеопривітання записав також Олександр Пономарьов.
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