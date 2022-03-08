Міка Ньютон розповіла, як із Польщі допомагає українцям під час війни

5 березня українська співачка Міка Ньютон, яка проживає у США, відсвяткувала 36-й день народження.

Українська співачка розповіла, що перебуває зараз у Польщі та всіляко допомагає українцям під час війни. У своєму блогу в Instagram Міка опублікувала пост, в якому розповіла про те, як допомагає і що робить зі свого боку.

"Це мій день народження. Найбожевільніший день народження, який у мене колись був, і той, який я запам'ятаю на все життя. Я прокинулася в Польщі з таким болем у серці за свою країну! Я тут, щоб допомогти своїй сім'ї, друзям та українському народу.

Я планую створити фонд для підтримки онкохворих, які втратили все і все ще потребують лікування в Україні під час війни. Я хочу допомогти українським жінкам з дітьми, яким довелося залишити будинок з однією сумкою і бігти... Літнім людям, які залишили все своє життя позаду. Це найважчий час у їхньому житті, і я сподіваюся, що ви зробите пожертву. Для мене було б найбільшим подарунком мати можливість допомагати іншим. Але у свій день народження я маю лише одне побажання, щоб ця жахлива війна закінчилася. Що Бог зупинить Путіна, який вбиває українців. Все більше і більше дітей та звичайних людей помирають на вулицях без причини. Моє серце болить, але ми маємо залишатися сильними одне для одного. Слава Україні!", – написала Міка.

А Маша Єфросиніна, нагадаємо, сьогодні звернулася до українських захисників зі словами подяки та підтримки. І пообіцяла, що кожна жінка, котра обов'язково дочекається свого воїна додому, влаштує йому неймовірний прийом.

Читайте також: