Міка Ньютон та Джо Ледженд виконали на "Греммі" пісню, присвячену Україні

Міка Ньютон та Джо Ледженд виконали на "Греммі" пісню, присвячену Україні

На 64-й церемонії "Греммі" у Лас-Вегасі виступили українські артисти, а також президент Володимир Зеленський.

Після промови президента України, в якій він розповів про війну, яку на нашій території розв'язала Російська Федерація, американський співак Джо Ледженд виступив дуетом із українською співачкою Мікою Ньютон.

Церемонія "Греммі", Міка Ньютон / Getty Images

Вони виконали композицію, присвячену Україні, яка називалася Free, Ледженд грав на фортепіано, а акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

Церемонія "Греммі" / Getty Images

VIDEO: John Legend розробляє "Free" з тим, як Lyuba Yakimchuk, як вони омріяють, щоб tragédie, що хлопає в #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ — Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022

Під час їхнього виступу на сцену вийшла українська поетеса Любов Якимчук та продекламувала свої вірші зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".

Любов Якимчук / Associated Press

Також під час їхнього виступу на великому екрані були показані кадри людей, українців, які під час війни змушені тікати з рідних міст та будинків, евакуюватися, рятувати своїх дітей.

Міка Ньютон / Associated Press

Церемонія "Греммі" / Getty Images

Церемонія "Греммі" / Getty Images

Церемонія "Греммі" / Getty Images

Церемонія "Греммі" / Getty Images

Церемонія "Греммі" / Getty Images

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