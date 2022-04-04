Міка Ньютон та Джо Ледженд виконали на "Греммі" пісню, присвячену Україні

На 64-й церемонії "Греммі" у Лас-Вегасі виступили українські артисти, а також президент Володимир Зеленський.
Після промови президента України, в якій він розповів про війну, яку на нашій території розв'язала Російська Федерація, американський співак Джо Ледженд виступив дуетом із українською співачкою Мікою Ньютон.
Вони виконали композицію, присвячену Україні, яка називалася Free, Ледженд грав на фортепіано, а акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.
VIDEO: John Legend розробляє "Free" з тим, як Lyuba Yakimchuk, як вони омріяють, щоб tragédie, що хлопає в #Ukraine pic.twitter.com/DE5kkX1gYZ— Opinionated Me (@opinion8dmecom) April 4, 2022
Під час їхнього виступу на сцену вийшла українська поетеса Любов Якимчук та продекламувала свої вірші зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".
Також під час їхнього виступу на великому екрані були показані кадри людей, українців, які під час війни змушені тікати з рідних міст та будинків, евакуюватися, рятувати своїх дітей.
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