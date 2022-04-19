Міккі Рурк: "Росія зможе перемогти Україну, тільки якщо нах*ін замочить там усіх до одного"

Міккі Рурк: "Росія зможе перемогти Україну, тільки якщо нах*ін замочить там усіх до одного"

В інтерв'ю одіозній російській ведучій Міккі Рурк не соромився у висловлюваннях. Очевидно, що на актора незабутнє враження справило мужність українського народу, виявлену під час боротьби з російськими окупантами.

Телеведуча, яку всі знають, як "хрещеницю Путіна", нещодавно випустила велике інтерв'ю з голлівудським актором Міккі Рурком, під час якого вона спитала зірку про його ставлення до війни в Україні.

Міккі, виявляється, дуже добре знає, що відбувається в нашій країні і дуже переживає за українців. Найближчий друг Рурка – українець, у якого в Україні залишилося багато родичів. Про війну актор сказав так:

"Це найжахливіший кошмар у моєму житті. Я можу дивитися новини лише хвилин 15-20, так мене це все засмучує. Росія та Україна — це ж братні країни. По всій Україні, в Маріуполі все зруйновано. Я не можу зрозуміти, навіщо Росії потрібна Україна, якщо там нічого не залишиться...

Українська армія продовжує чинити опір. Напевно, росіяни думали, що захоплять все днів за десять або за пару тижнів. Український народ виявляє таку сміливість, не лише солдати, а й прості громадяни. Я знаю українських хлопців, котрі навіть стріляти не вміють, але пішли служити. Ніхто не чекав, навіть я, що Зеленський виявиться справжньою брилою, він не бажає здаватися...

На мою думку, Росія зможе перемогти Україну, тільки якщо нах*ен замочить там усіх до одного., навіть якщо там залишиться хоч один мужик, зі своєю старою рушницею, то він швидше здохне, ніж здасться».

Міккі Рурк / Associated Press

На запитання Собчак, чи готовий Рурк, якому ще недавно так подобався Путін, зустрітися з ним, актор відповів категоричною відмовою:

"Спочатку маємо припинитися вбивства".

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