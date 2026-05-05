Мікроструми, золота маска і масаж: топмодель Міранда Керр показала, як готувалася до Met Gala
Зірка не змогла пропустити таку важливу фешнподію.
43-річна австралійська топмодель, колишній «ангел» Victoria’s Secret і бізнесвумен Міранда Керр увібрала в себе всі погляди, з’явившись на балу Met Gala в Нью-Йорку в елегантній білій сукні Dior. Вбрання вирізнялося багатою деталізацією, використанням фактурної тканини, включно з об’ємними квітковими аплікаціями і бахромою.
Міранда ретельно готувалася до такого важливого заходу — вона заздалегідь відвідала салон. Як це було, вона показала у своєму Instagram.
Модель зробила мікрострумову терапію — це безпечна апаратна процедура, що використовує слабкі електричні імпульси для омолодження шкіри, зняття спазмів м’язів і поліпшення лімфодренажу.
Потім їй зробили золоту маску для обличчя, що забезпечує підтягувальний ефект і поліпшує колір шкіри.
А завершила Міранда похід до салону краси масажем.
Раніше, нагадаємо, Міранда Керр змінила імідж і постала в образі білявки з веснянками.