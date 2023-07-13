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Мила і красива: Кортні Кардашян у рожевій сукні з вирізами продемонструвала великий вагітний живіт

Мила і красива: Кортні Кардашян у рожевій сукні з вирізами продемонструвала великий вагітний живіт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1073
Час на прочитання
1 хв
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Мила і красива: Кортні Кардашян у рожевій сукні з вирізами продемонструвала великий вагітний живіт

Корні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Сестра Кім Кардашян, 44-річна зірка реаліті показала, як змінилася її фігура під час вагітності.

Кортні Кардашян потішила фоловерів в Instagram новими цікавми знімками з відпочинку.

На фото зірка реаліті у рожевій асиметричній сукні з вирізами продемонструвала свій великий вагітний живіт. Вбрання мало високий розріз і було прикрашене кольоровими кульками. Аутфіт вона доповнила солом'яним крислатим капелюхом. Красуня демонструвала на камеру губи "качечкою".

Корні Кардашян / © Instagram Кортні Кардашян
Корні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Кортні також показала, який вигляд її фігура має в профіль.

Корні Кардашян / © Instagram Кортні Кардашян
Корні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Кардашян дуже пасує вагітність. З нею вона має милий, ніжний і красивий вигляд.

Нагадаємо, минулого разу Кортні Кардашян похизувалася вагітним животом у стильному рожевому бікіні.

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Перегляди
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