Мила й ніжна: 5 красивих образів Ярослави Магучіх у сукнях

22-річна Ярослава Магучіх у своїй спортивній діяльності демонструє силу духу, швидкість, витривалість і майстерність, а в житті – ніжність, тендітність і красу.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула на Олімпійських іграх 2024 у Парижі золоту медаль у стрибках у висоту, а ще вона встановила світовий рекорд – першою в історії взяла висоту 2,10 метра.

У Мережі не припиняють обговорювати успіх дівчини, дякують їй за перемогу і засипають компліментами.

З цієї нагоди ми вирішили зазирнути до Instagram дівчини та зібрали для вас 5 її гарних образів у сукнях.

Ярослава в ніжному аутфіті позувала в португальському місті Монте-Горду. На ній була романтична блакитна сукня з мереживом і рюшами, яку вона доповнила перлинними прикрасами.

У перервах між тренуваннями і змаганнями Магучіх любить гуляти біля води. Це допомагає їй відновити сили і підзарядитися позитивною енергією. В один із вихідних спортсменка вийшла на прогулянку в синій сукні до колін, зав'язавши на талії тканинний пояс у тон. Вбрання вона доповнила сандалями, сонцезахисними окулярами в бірюзовій оправі, прикрасами з камінням і сумкою Christian Dior.

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Свої 22 роки Ярослава зустріла у Нью-Йорку. Цього дня вона зняла розважальне відео, на якому постала у грайливій блакитній мінісукні з американською проймою, прикрашеною вишивкою, блискітками і пір'ям, яку скомбінувала з білими туфлями на стійких підборах. Коротке вбрання чудово підкреслило стрункі ноги дівчини.

Ярослава Магучіх

В новорічній фотосесії у своєму рідному місті Дніпро Магучіх знялася у пудровій шовковій сукні з глибоким декольте і високим розрізом.

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А в турецькому місті Бодрум спортсменка продемонструвала романтичний лук у сукні міді в горошок з оголеними плечима і прозорою спідницею.

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Нагадаємо, раніше ми розглянули щасливий патріотичний жовто-блакитний макіяж Ярослави Магучіх.

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