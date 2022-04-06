Міла Куніс пояснила, чому не розмовляє українською мовою

Українка Міла Куніс та її американський чоловік Ештон Кутчер від перших днів війни в Україні допомагають нашій країні.

Нещодавно Міла взяла участь у програмі CNN "Хто розмовляє з Крісом Воллесом". Під час своєї появи на шоу Куніс розповіла, що розмовляє зі своїми двома дітьми – 8-річною донькою Ваят та 6-річним сином Дмитром про війну в Україні. Сама Куніс разом із батьками поїхала з України, коли їй було 7 років.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Associated Press

"Я не говорю українською. Коли я росла в Україні, вона все ще перебувала під егідою СРСР, тому я говорила російською, як і всі ми. Так що мої діти розуміють російську мову. Я говорю російською зі своїми батьками …Я подумала: “Добре знати ще одну мову. Це все, про що я ніби продовжувала думати, чи добре знати іншу мову".

За словами Міли тієї ночі, коли Росія напала на Україну, багато чого змінилося і для їхньої родини. "Здавалося, що за одну ніч ми обоє повернулися до наших дітей і сказали: "Ви наполовину українці, наполовину американці". Це миттєво увійшло в моду, і вони такі: "Так, ми розуміємо, мамо". Але зрештою неймовірно важливо знати, звідки ти родом. Це красиво, напрочуд мати кілька культур. Ми не повинні бути однаковими. Ми не повинні всі думати однаково... Ми дуже швидко нагадали нашим дітям, що вони наполовину українці".

Міла завжди говорила про важливість того, щоб її діти знали свою спадщину, але вона наголошує на цьому зараз, після вторгнення Росії в Україну.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Associated Press

Міла та Ештон зібрали для України понад 35 мільйонів доларів та особисто пожертвували 3 мільйона. А також заявили, що продовжать допомагати Україні. Зокрема, зараз вони збираються передати 20 тисяч бронежилетів, щоб відправити їх до української армії.

Президент Володимир Зеленський подякував парі під час відеодзвінка за те, що вони так допомагають Україні у цей тяжкий час.

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