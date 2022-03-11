Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали для українців уже 20 мільйонів доларів

Голлівудське подружжя допомагає збирати кошти для України.

Ще 3 березня Міла Куніс та Ештон Кутчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати 30 000 000 доларів для Flexport.org та Airbnb.org, які є двома організаціями, які активно працюють на місцях та надають негайну допомогу тим, хто в ній найбільше потребує.

Пара опублікувала звіт про виконану роботу на сторінці Ештона Кутчера. У відео Ештон та його дружина-українка Міла Куніс кажуть, що вже зібрали 20 мільйонів доларів та продовжують збір.

"Дякую всім, хто допоміг нам заробити 20 мільйонів доларів менш ніж за тиждень. Ми можемо це зробити. Ми можемо досягти нашої мети. Разом. Тому що ми разом з Україною. #standwithukraine".

Міла та Ештон подякували всім людям, які роблять пожертвування та кажуть, що разом ми велика сила і ця підтримка зараз дуже багато означає для них. Саме подружжя зробило пожертвування Україні в розмірі 3 мільйонів доларів.

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