Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали на допомогу Україні 15 мільйонів доларів

Подружжя активно допомагає Україні та українським біженцям.

Нещодавно подружжя з Голлівуду пообіцяло пожертвувати до 3 000 000 доларів, щоб надати "негайну" гуманітарну допомогу українським біженцям.

У четвер, 3 березня, вони запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати 30 000 000 доларів для Flexport.org і Airbnb.org, які є двома організаціями, які активно працюють на місцях і надають негайну допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, раніше з'явилася разом з Ештоном у відео, опублікованому в його обліковому записі в Instagram, де вона вперше публічно розповіла про "руйнівний" конфлікт у її рідній країні.

"Події, які розгорнулися в Україні, руйнівні. У цьому світі немає місця для таких несправедливих нападок на людство", — сказала вона.

Тим часом Ештон захоплювався "хоробрістю жителів країни, в якій народилася його дружина", і додав, що він "ніколи так не пишався тим, що одружений з українкою".

Наразі сторінка пари на GoFundMe зібрала 15 615 500 доларів допомоги.

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