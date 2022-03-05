Міла Куніс та Ештон Кутчер зібрали понад 6,8 млн доларів допомоги для українців

Акторське подружжя з Голлівуду не словом, а справою допомагає Україні та українцям.

Нещодавно акторське подружжя Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер записали відеозвернення на підтримку України. Вони також оголосили про збір коштів на гуманітарну підтримку Україні та самі жертвують 3 мільйони доларів.

На сьогодні голлівудська пара зібрала понад 6,8 млн. доларів допомоги. За що їм велике дякуємо.

Міла Куніс, нагадаємо, народилася у Чернівцях 1983 року. У США її сім'я переїхала 1991 року.

"Я завжди вважала себе американкою, гордою американкою... Але сьогодні я як ніколи пишаюся тим, що я українка", — сказала Міла у своїй промові, яку опублікував на своїй сторінці в Instagram її чоловік Ештон Кутчер.

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