Міла Куніс виголосила на церемонії "Оскар" емоційну промову про Україну

У ніч проти понеділка в Лос-Анджелесі відбулася церемонія "Оскар".

Цього року від "Оскара" було багато очікувань щодо підтримки для України, яка вже більше місяця у жорстокій війні бореться за право на свою незалежність та свободу.

На церемонії вшанували пам'ять тих, хто постраждав у війні в Україні, хвилиною мовчання, хоча про війну говорили мало, а слів "війна" та "Україна" зовсім намагалися уникати у своїх промовах.

Акторка Міла Куніс, яка народилася в українському місті Чернівці, виголосила зі сцени емоційну промову. Разом із чоловіком Ештоном Кутчером вони займаються збором коштів на допомогу Україні, вже зібрали понад 30 мільйонів доларів, а також пожертвували українцям 3 мільйони з особистого рахунку.

Міла Куніс та Ештон Кутчер / Associated Press

"Нещодавні глобальні події змусили нас почуватися спустошеними, але, коли ви бачите силу і гідність тих, хто стикається з таким спустошенням, неможливо не бути зворушеним їхньою стійкістю.

Не можна не захоплюватися тими, хто знаходить у собі сили продовжувати боротися у неймовірній темряві", — сказала Міла зі сцени церемонії.

Mila Kunis with brief reference to Ukraine… pic.twitter.com/gEn1TBY2im — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 28, 2022

Міла Куніс – одна з найвідоміших акторок з України в Голлівуді. Її сім'я втекла з країни 1991 року, коли Мілі було 7 років. Її єврейська сім'я залишила Радянський Союз і прибула до США за візою релігійного біженця. Вона гадки не мала про антисемітизм, з яким зіткнулася її сім'я. І в багатьох своїх інтерв'ю розповідала, що її сім'я приїхала до Америки з валізами та 250 доларами в кишені.

Минулого тижня, нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Мілою та її чоловіком Ештоном відеозв'язком та подякував за допомогу та фінансову підтримку.

"Вдячний за їхню підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ. #StandWithUkraine", — написав тоді у твітері президент України.

. @aplusk & Mila Kunis були над першим, щоб відповісти на вашу grief. Вони мають більше $ 35 мільйонів, і це sending it to @flexport & @Airbnb to help refugees. Grateful for їх support. Impressed by їх значення. Вони inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

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