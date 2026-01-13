Міла Куніс вперше за три роки вийшла у світ з чоловіком Ештоном Кутчером

Міла Куніс та Ештон Кутчер / © Associated Press

Реклама

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс відвідала церемонію вручення нагород «Золотий глобус», яка минула у США. Перед камерами вона з’явилась у компанії свого чоловіка-актора Ештона Кутчера.

Подружжя позувало разом обійнявшись. Міла на захід одягла просту і витончену молочну сукню від Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026, яка не мала бретельок і була прикрашена вишивкою золотими, чорними і срібними нитками. Подол у сукні був асиметричним, а спідниця пишною.

Міла Куніс та Ештон Кутчер відвідали 83-тю щорічну церемонію вручення премії «Золотий глобус» у неділю / © Associated Press

Ештон же віддав перевагу образу Total Black, адже одягнув костюм у поєднанні з темною сорочкою і краваткою-метеликом.

Реклама

Нагадаємо, що пара одружена від 2015 року і востаннє вони разом виходили у світ 2023 року. На заходах вони були відсутні через критику суспільства — вони зіткнулися з негативною реакцією після того, як їхнього колишнього колегу по серіалу «Шоу 70-х» Денні Мастерсона визнали винним у зґвалтуванні двох жінок 2023 року. Актори спочатку публічно підтримали Мастерсона, а коли суд оголосив вирок — позбавлення волі на 30 років — вибачилися за свою позицію.

Також Кутчера пізніше почали підозрювати у зв’язку зі скандальним Пі Дідді, якого звинувачували у зґвалтуваннях та торгівлі людьми: актор був близько знайомий з репером, а також часто відвідував його «білі вечірки», на яких відбувалися злочини.