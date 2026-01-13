ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Міла Куніс вперше за три роки вийшла у світ з чоловіком Ештоном Кутчером

Актори ще не так давдно були «відмінені» в Голлівуді, але після витриманої паузи вирішили все ж з’явитися разом на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Міла Куніс та Ештон Кутчер

Міла Куніс та Ештон Кутчер / © Associated Press

Голлівудська акторка українського походження Міла Куніс відвідала церемонію вручення нагород «Золотий глобус», яка минула у США. Перед камерами вона з’явилась у компанії свого чоловіка-актора Ештона Кутчера.

Подружжя позувало разом обійнявшись. Міла на захід одягла просту і витончену молочну сукню від Carolina Herrera з колекції весна-літо 2026, яка не мала бретельок і була прикрашена вишивкою золотими, чорними і срібними нитками. Подол у сукні був асиметричним, а спідниця пишною.

Міла Куніс та Ештон Кутчер відвідали 83-тю щорічну церемонію вручення премії «Золотий глобус» у неділю / © Associated Press

Міла Куніс та Ештон Кутчер відвідали 83-тю щорічну церемонію вручення премії «Золотий глобус» у неділю / © Associated Press

Ештон же віддав перевагу образу Total Black, адже одягнув костюм у поєднанні з темною сорочкою і краваткою-метеликом.

Нагадаємо, що пара одружена від 2015 року і востаннє вони разом виходили у світ 2023 року. На заходах вони були відсутні через критику суспільства — вони зіткнулися з негативною реакцією після того, як їхнього колишнього колегу по серіалу «Шоу 70-х» Денні Мастерсона визнали винним у зґвалтуванні двох жінок 2023 року. Актори спочатку публічно підтримали Мастерсона, а коли суд оголосив вирок — позбавлення волі на 30 років — вибачилися за свою позицію.

Також Кутчера пізніше почали підозрювати у зв’язку зі скандальним Пі Дідді, якого звинувачували у зґвалтуваннях та торгівлі людьми: актор був близько знайомий з репером, а також часто відвідував його «білі вечірки», на яких відбувалися злочини.

Дата публікації
Кількість переглядів
3
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie